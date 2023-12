لندن: توفي على نحو "مفاجئ" عن 75 عاماً السبت الممثل البريطاني توم ويلكنسون الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار، وتولى دور البطولة في فيلم The Full Monty عن مجموعة من عمال الصلب بدأوا مسيرة مهنية جديدة كراقصي تعرّ بعدما أصبحوا عاطلين من العمل.

وأصدر مدير أعمال ويلكنسون بياناً أفاد فيه بأن عائلة الممثل "تعلن ببالغ الأسى أنه توفي فجأة في منزله يوم 30 ديسمبر، محاطاً بزوجته وعائلته".

ورُشح ويلكنسون لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمي In The Bedroom عام 2001، ولجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن Michael Clayton عام 2007.

واجتمع مجدداً في الآونة الأخيرة مع نجمي فيلم "فُل مونتي" الآخرَين روبرت كارلايل ومارك آدي في مسلسل يحمل العنوان نفسه عبر منصة البث التدفقي "ديزني +".

وكان الفيلم الأساسي الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 1997، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى أصلية لفيلم غنائي أو كوميدي، وكان مرشحاً لثلاث جوائز أخرى، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وأدى ويلكنسون في الفيلم دور رئيس العمال السابق جيرالد كوبر الذي أُسندت إليه مهمة مساعدة الرجال العاطلين من العمل على الرقص.

وحصل ويلكنسون أيضاً عن الدور نفسه على جائزة "بافتا" لأفضل ممثل مساعد.

وعلّق كارلايل على وفاة زميله في "فُل مونتي" ويلكنسون واصفاً إياه بأنه "ممثل عملاق، وأحد الكبار ليس فقط في جيله بل في كل الأجيال".

أما النجم الأميركي جورج كلوني الذي مثّل مع الراحل في "مايكل كلايتون"، فقال لمجلة "فرايتي" إن "توم كان يجعل كل مشروع أفضل. كان يجعل كل ممثل أفضل. لقد كان تجسيداً للأناقة. سنفتقده جميعاً".

وفاز ويلكنسون بجائزة غولدن غلوب عام 2009 وبجائزة إيمي عام 2008 عن تجسيده دور بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، في مسلسل "جون آدامز" عبر "إتش بي أو"، إلى جانب بول جياماتي.

وفي رصيد الراحل الذي ولد لعائلة مزارعين في مدينة ليدز البريطانية ودرس التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية في لندن، أكثر من 130 دوراً في أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من بينها Batman Begins و Shakespeare in Love و Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

وعُرف أيضاً بأدواره في مسلسل Martin Chuzzlewit المقتبس من رواية لتشارلز ديكنز عبر "بي بي سي"، وفي فيلم مقتبس عام 1995 عن رواية Sense and Sensibility لجين أوستن، وفي فيلم The Grand Budapest Hotel للمخرج وِس أندرسون عام 2014، وفي The Best Exotic Marigold Hotel عام 2011.

وخلال تصوير مسلسل "فيرست أمونغ أيكوالز" عام 1986، نشأت علاقة عاطفية بينه وبين الممثلة ديانا هاردكاسل، فتزوجا عام 1988، ورزقا ابنتين.

ومُنِح ويلكنسون عام 2005 لقب ضابط وسام الإمبراطورية البريطانية نظراً للخدمات التي قدّمها لفن التمثيل.