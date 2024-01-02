إيلاف: أحيت المغنية الكويتية شمس حفلاً غنائياً كبيراً في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

قدّمت شمس خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، خاصةً أغنياتها العراقيةمثل “تاتي” و”اطق إصبع” وتصدّرها المراتب الأولى بين الفنانين الأكثر استماعًا لدى الجمهور العراقي.

ونشرت صوراً من الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: “فرح وحب وعيد.. كذا كانت أجواء حفلتنا أمس مع أحلى جمهور بالعراق، أتمنى تكون كل أيامكم فرح وسعادة يا أغلى ناسي”.

على صعيد آخر، كانت شمس قد أعلنت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “رجال ونص” قريباً.