إيلاف من مراكش: ستعرض في لندن مجموعة من الرسائل غير المنشورة، تلقي بظلال من الشك على ادعاءات تشارلز ديكنز الشهيرة بأن زوجته كانت أمًّا غير مهتمة بأطفالهم، حسب ما نشره موقع IANVISIONS.

كان زواج تشارلز بكاثرين هوغارث زواجا سعيدا جدا، وحزينا جدا على حد سواء. فخلال السنوات الـ15 التالية، مرت كاثرين بعشر حالات حمل كامل، وعلى الأقل بحالتي إجهاض. أما علاقتهما فانتقلت من زوجين محبين مسنجمين بالكامل، ومستمتعين بإقامة الحفلات وقضاء الإجازات سوية، لتصل إلى عدم قدرة الزوجين على العيش معا في نفس المنزل.

كانت كاثرين هوغارث، زوجة الكاتب البريطاني الشهير تشارلز ديكنز، مؤلفة، وممثلة، وطاهية أيضا، لكن كل هذه المواهب حُجبت بسبب زواجها من رجل شهير.

ولكن في السنوات اللاحقة، تغيرت الأمور، حيث بدأ تشارلز يلقي باللوم عليها لإنجابها العديد من الأطفال، بينما كان هو يعيش علاقة عاطفية مع نساء أخريات. انفصل الزوجان في عام 1858 بعد أن تلقت كاثرين بالخطأ سوارًا كان موجهًا لعشيقة تشارلز.

ومع انتشار الشائعات في وسائل الإعلام، أرسل تشارلز، الذي نجح بشكل بارع في تصوير زوجته مصدر استنزاف مرهق لإرادة رجل عظيم، رسالة مفتوحة إلى الصحافة، عرفت فيما بعد باسم "رسالة الانتهاك"، نفى فيها الاتهامات المتداولة في ذلك الوقت، لكنه أيضًا زعم أن كاثرين كانت أمًّا سيئة لأطفالهم.

هذا الاتهام أثّر بشكل كبير على سمعتها خلال حياتها وبعدها، مما رسخ تلك الصورة السلبية عنها.

ومع ذلك، ظهرت الآن رسائل بين أفراد العائلة بعد وفاة تشارلز تقدم صورة مختلفة تمامًا عن كاثرين كأم، عكس الصورة العامة التي كانت شائعة. ستعرض هذه الرسائل في متحف تشارلز ديكنز.

حصل المتحف على هذه الرسائل في مزاد عُقد في وقت سابق من هذا العام، بعدما بيعت مكتبة أسسها ويليام فويل، المؤسس المشارك لمكتبة "تشيرينغ كروس رود" الشهيرة.

الانطباع العام الذي تتركه هذه المجموعة من الرسائل هو شعور بالدفء المتبادل بين كاثرين وأطفالها. مليئة بتعبيرات الحب والاهتمام برفاهيتهم، تعارض هذه الرسائل بشدة ادعاءات تشارلز ديكنز في رسالته الشهيرة بأن كاثرين كانت أمًّا باردة ومتباعدة تجاه أطفالها.

ربما يتجلى عمق المشاعر هذا بأفضل صورة في رسالة أرسلتها كاثرين عشية عيد الميلاد عام 1878، حيث أشارت إلى مرضها – الذي كان في النهاية قاتلًا – والذي منعها من الكتابة إلى ابنها الأصغر بلورن لفترة من الوقت.

في الرسالة، كتبت كاثرين: "أعلم أن عزيزتي ميمي قد أخبرتك بسبب صمتي. لقد مررت بمرض مؤلم وطويل، وما زلت مضطرة للاستلقاء على الأريكة معظم الوقت، لكن يا حبيبي لا يجب أن تقلق عليّ، فأنا أشكر الله على أنني أتحسن ببطء، وطبيبي يمنحني الأمل بأنه مع الصبر والوقت سأكون بخير مجددًا. أود فقط أن أعبر لك عن أطيب تمنياتي الحارة بالموسم، رغم أن السنة الجديدة ستكون قد بدأت عندما تصلك هذه الرسالة. لا أستطيع أن أصف لك الحب والتفاني واللطف الذي أتلقاه من جميع أطفالي الأعزاء في مرضي. باركك الله يا بلورني العزيز."

"بلورن" كان لقبًا غير عادي لإدوارد ديكنز، وهو نفسه نسخة مختصرة من "بلورنيشمارونتيجونتر" Plornishmaroontigoonter. انتقل إدوارد إلى أستراليا عندما كان عمره 16 عامًا فقط للانضمام إلى شقيقه الأكبر ألفريد، الذي كان قد انتقل إلى هناك قبل ثلاث سنوات.

في إحدى الرسائل المرسلة في فبراير 1873، كتبت كاثرين: "أفتقد عزيزتي شارلي، وبسي، والأطفال أكثر فأكثر، وأشعر أحيانًا بأنني أنانية بما يكفي لأتمنى لو أنهم لم ينتقلوا إلى غادز هيل للعيش هناك بالكامل. بالطبع يمكنني الذهاب إلى هناك متى شئت، لكن ذلك ليس مريحًا كما كان وجودهم بالقرب من جلاستون بليس. ومع ذلك، ليس من الصواب أن أستاء من هذه الفجوة، لأنني أعلم أنها فائدة كبيرة لهم جميعًا، خاصة للأطفال، أن يعيشوا في الريف، ومن دواعي سروري أن أراهم في صحة جيدة ويزدهرون هناك عندما أزورهم."

إلى جانب شؤون العائلة، تقدم الرسائل أيضًا رؤى حول كيفية تفكير الجمهور في الأحداث العامة المعاصرة، مثل محاكمة "تيتشبورن كليمانت" الشهيرة، وصول مذنب كوجيا، وزيارة شاه Persia إلى لندن. كما تتناول الرسائل ممتلكات تشارلز ديكنز، أعياد الميلاد، وحفلات الزفاف، قلق الأخت لأخيها الأصغر، تبادل الهدايا، والنقد لأدباء آخرين مثل ويلكي كولينز وأنتوني تروبل.