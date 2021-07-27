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بروكسل: شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء على ضرورة التفاوض على "تسوية" مع طالبان في أفغانستان، وأقر بأن البلد يواجه وضعا أمنيا "صعبا للغاية" مع انسحاب القوات الأجنبية.

وقال ستولتنبرغ على تويتر بعدما تحدّث إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني "يبقى الوضع الأمني في أفغانستان صعبا للغاية ويقتضي تسوية يتم التفاوض عليها. سيواصل حلف شمال الأطلسي دعم أفغانستان بما في ذلك عبر التمويل والتواجد المدني والتدريب خارج البلاد".

ارتفاع منسوب العنف

ارتفع مستوى العنف منذ مطلع أيار/مايو في وقت أطلقت طالبان هجوما واسع النطاق بعد أيام من بدء القوات الأميركية بقيادة حلف الأطلسي انسحابها الذي استُكمل تقريبا.

وسيطر المتمرّدون على مناطق واسعة ومعابر حدودية وحاصروا عواصم عدة ولايات.

وتواصل القتال في المناطق الريفية فيما أخفقت المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

انسحب معظم أفراد قوة حلف شمال الأطلسي والبالغ عددهم 10 آلاف جندي من البلاد بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن سحب جنود بلاده بعد الغزو بعقدين.

وحذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن أفغانستان قد تسجّل أعلى عدد للوفيات في صفوف المدنيين منذ أكثر من عقد في حال لم تتوقف هجمات طالبان في أنحاء البلاد.