وارسو: أعلنت مجموعة "بي.كي.ان أورلن" النفطية المملوكة للدولة البولندية الأربعاء خططا لبيع أصول نفطية تابعة لها إلى شركة أرامكو السعودية وإلى شركة "ام.او.ال" المجرية تلبية لشروط يفرضها الاتحاد الأوروبي لإتمام صفقة اندماجها مع مجموعة "غروبا لوتوس" المحلية.

وبموجب الصفقة ستشتري "أرامكو" حصة في مصفاة "لوتوس" كما ستشتري "ام.او.ال" المئات من محطات توزيع الوقود التابعة لـ"لوتوس" تلبية للشروط المطلوبة.

