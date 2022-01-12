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وارسو: أعلنت مجموعة "بي.كي.ان أورلن" النفطية المملوكة للدولة البولندية الأربعاء خططا لبيع أصول نفطية تابعة لها إلى شركة أرامكو السعودية وإلى شركة "ام.او.ال" المجرية تلبية لشروط يفرضها الاتحاد الأوروبي لإتمام صفقة اندماجها مع مجموعة "غروبا لوتوس" المحلية.

وبموجب الصفقة ستشتري "أرامكو" حصة في مصفاة "لوتوس" كما ستشتري "ام.او.ال" المئات من محطات توزيع الوقود التابعة لـ"لوتوس" تلبية للشروط المطلوبة.

We expand our European downstream presence with PKN Orlen investments#aramco — aramco (@aramco) January 12, 2022

وكتب المدير التنفيذي لـ"بي.كي.ان أورلن" دانيال أوبايتك في تغريدة "إنها لحظة تاريخية... نحن نبني أكبر مجموعة للنفط والطاقة في هذا القسم من أوروبا".

واعتبر أن الاندماج بين "بي.كي.ان أورلن" و"غروبا لوتوس" فرصة كبرى للتنمية في بولندا.

وتم الإعلان عن خطة الاندماج في العام 2018 لكن كان يتعين على أورلن أن تستجيب لهواجس لدى المفوضية الأوروبية على صلة بالمنافسة.

Połączenie z @GrupaLOTOS powiększy naszą sieć detaliczną o blisko 300 nowych stacji i otwiera drogę do przejęcia kolejnych 100. Dzięki wymianie części polskich stacji Lotosu z @MOL_Group, wchodzimy na nowe rynki, dołączając do największych sieci paliwowych na Węgrzech i Słowacji pic.twitter.com/ibSwa3cQIu — ORLEN (@PKN_ORLEN) January 12, 2022

وحددت المفوضية شروطاً تضمنت الموافقة على بيع بعض من أصول "لوتوس".

ويندرج الاستحواذ على لوتوس في إطار خطة أوسع نطاقا ترمي إلى تحويل "أورلن" إلى كيان لديه ما يكفي من النفوذ لتمكينه من المنافسة عالميا.

وسبق أن استحوذت أورلن على شركة الطاقة البولندية إينيرغا، وهي تعتزم شراء "بي.جي.نيج"، اكبر شركة للغاز في البلاد.