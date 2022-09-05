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دبي: تفتتح فن جميل معرضًا جماعيًا كبيرَا جديدًا تحت عنوان "محيط في قطرة" في 22 أيلول\ سبتمبر 2022 في مركز جميل للفنون، مركز الفنون المعاصرة في دبي. وقد استوحى المعرض، الذي يستمر حتى 2 نيسان\أبريل 2023، عنوانه من قصيدة الشاعر والعالم جلال الدين الرومي في القرن الثالث عشر "أنت لست قطرة في محيط، بل أنت محيط في قطرة ".

يتناول المعرض مركزية المياه في تشكيل عالمنا وشبكة العلاقات المعقدة التي أنتجها مصادر الماء المختلفة في الطبيعة. ويضم المعرض أعمالاً لـ 15 فنانًا وفنانة من المنطقة والعالم ينتمون إلى 14 دولة، من الأمم الأولى والسكان الأصليين مرورًا ببلاد فارس القديمة ووصولاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

جمع المعرض بين أعمال قائمة وتكليفات جديدة تتراوح بين الأعمال التركيبية الكبيرة والأعمال السمعية والبصرية إلى المخطوطات والأعمال الورقية. يسعى "محيط في قطرة" إلى إعادة سحر علاقتنا بالمياه عبر التاريخ، من القرن العاشر حتى وقتنا الحاضر، واستكشاف الطرق الواسعة والقديمة التي تشكل بها المياه النمو البشري وتنتج التاريخ والثقافة واللغة والعلاقات الاجتماعية.



تدفقات عبر الماضي

يطرح معرض "محيط في قطرة" تساؤلات تشجعّنا على التفكير في المياه، متابعًا تدفقاته عبر الماضي لتشكيل حاضرنا، متطرقًا إلى مواضيع مختلفة مثل البيئة، والأساطير، والروحانيات، والتقاليد الشعبية، والتجارب التي نعيشها. ويتضمن المعرض أعمالاً لفنانين مثل جمانة إميل عبود، ومارثا أتينزا، ورافين شاكون، وسيان ديريت، لولي إشراغي، وآسونثيون مولينوس جوردو، وأبول هشام، وكانديس هوبكنز، وسهراب هورة، وحسين ناصر الدين، وتاو نجوين - فان، ودانيال أوتيرو توريس، وكاران شريشتا، وفاطمة أزدينوفا، ومنعم واصف، فضلاً عن عمل الجغرافي والكاتب الإصطخري من القرن العاشر.

يتناول المعرض الماء كقوة ويهدف إلى فهم دور المياه في إنتاج الأساطير وترسيخ المعتقدات الروحانية وربطها بمجموعة من وجهات النظر العالمية. فيقوم من خلال اعتبار المسطحات المائية كائنات حية بإحداث تحول في نهجنا الخاص تجاه حالة الطوارئ المناخية، مع التركيز على دورنا في هذه القضية والعلاقة معها.



رازيان

وفي معرض حديثها عن المعرض، قالت نورا رازيان، مديرة برنامج المعارض في فن جميل: "إن المعرض جزء من محاولة متعددة الأوجه في فن جميل لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، وإظهار دور الفنون والثقافة في تشكيل فهمنا لها. نحن نأمل من خلال تجميع الأعمال التي تركز على مجموعة من وجهات النظر العالمية من جميع أنحاء العالم، أن تكون فن جميل منصة لأصوات تلقي الضوء على الجذور التاريخية لتغير المناخ، وتقدم رؤية لمستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا واستدامة. لقد قمنا في فن جميل بتنفيذ مجموعة تدابير لتقليل بصمتنا الكربونية قدر الإمكان، مثل اختيار موردين ومواد للحد من النفايات وانبعاثات الكربون. كما نذكر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "Cop27"الذي ينعقد في القاهرة في نوفمبر 2022 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، وهو ما يشكل لحظة أساسية للمنطقة للمشاركة في الحد من البصمة الكربونية والمعالجة المسؤولة لندرة الموارد".

شبكة الطقس العالمية

تم تنظيم معرض "محيط في قطرة" بالتوازي مع مشاركة فن جميل في شبكة الطقس العالمية، والتي تتضمن "محطة الطقس" في مركز جميل للفنون. تنضم مؤسسة فن جميل إلى 28 منظمة فنية حول العالم لتشكل شبكة الطقس العالمية، وهو مشروع عالمي "لتقارير الطقس" يمتد حتى يونيو 2023 يشارك فيه الفنانون وكتاب يكتبون "تقارير الطقس" على هيئة مشاهدات وقصص وصور وخيالات تتناول الطقس المحلي لكل منهم والمناخ العالمي الذي يجمعهم، لتجميع أصواتهم ورؤاهم المتنوعة في منصة عالمية جديدة.

حلقات بودكاست سردية

تتخذ تقارير محطة الطقس في مؤسسة فن جميل شكل حلقات بودكاست سردية لفنانين وكتاب، يتم إصدارها على مدار العام، تستكشف موضوعات تشمل "العتبة" و"العَرق والعمل" و"المستقبل التقني". ومن بين المساهمين في سلسلة البودكاست نوش أناند، راحيل عيمة، وسايرا أنصاري، ونديم شوفي، ونادين خليل، ونيدي ماهاجان، وديباك أونيكريشنان.

يتم إصدار حلقات البودكاست على فترات منتظمة خلال فترة المشروع، والتي يمكن الاستماع لها عبر موقعي مؤسسة فن جميل ومركز جميل للفنون وفي محطات الطقس في مركز جميل للفنون الموجودة في الحدائق والردهة، حيث تتوفر أجهزة انتاج المياه من الهواء.