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مكسيكو: قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه وجد أخيراً لدى حكومة طاجيكستان الرغبة في شراء طائرة رئاسية فاخرة كان يصفها بأنها "إهانة" لشعبه.

ووافقت البلاد الواقعة في آسيا الوسطى على شراء هذه الطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر مقابل 1,66 مليار بيزو (92 مليون دولار)، على ما أعلن لوبيز أوبرادور مساء الخميس، بعد سنوات عدة من محاولة بيعها.

وكان الرئيس المكسيكي، وهو يساري مدافع عن التقشف، تعهد التخلص من هذه الطائرة منذ حملته الانتخابية عام 2018 قائلا "حتى (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترامب ليست لديه طائرة مماثلة".

وقال لوبيز أوبرادور في مقطع الفيديو الذي أعلن فيه بيع الطائرة وهو جالس بجوارها "كنت سأشعر بالخزي، أقولها بصدق، لو استخدمت هذه الطائرة".

وأوضح أن العائدات ستستخدم لبناء مستشفيين في مناطق فقيرة في جنوب المكسيك.

وتم شراء هذه الطائرة المجهزة بغرفة نوم وحمام خاص ومقاعد تتسع لـ80 شخصاً، مقابل 218 مليون دولار خلال فترة الرئيس السابق فيليبي كالديرون 2006-2012.

والشخص الوحيد الذي استخدمها كان خلفه إنريكي بينيا نييتو.