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واشنطن: أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "ليس خيارا" واردا، وذلك بعد اجتماع عقده بشأن هذا الملف مع قادة الكونغرس.

ولا اتفاق حتى الآن بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، علما بأن الأمر يتطلّب تشريعا يشترط الجمهوريون للسير به تخفيض الميزانية.