ينتشر الجنود في الشوارع في عدة مدن في الإكوادور بينما تعاني البلاد من يوم غير مسبوق من العنف.

واقتحم مسلحون ملثمون استوديو تلفزيوني عام خلال بث مباشر في مدينة غواياكيل، وشهدت البلاد تفجير قنابل في مناطق متفرقة يوم الثلاثاء. ويحتجز السجناء أكثر من 130 من موظفي السجون كرهائن في خمسة سجون.

أعلنت حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً يوم الاثنين بعد اختفاء رجل عصابات واسع النفوذ من زنزانته في السجن. ومن غير الواضح ما إذا كان الهجوم على استوديو التلفزيون في أكبر مدن الإكوادور مرتبطًا باختفاء زعيم عصابة تشونيروس، أدولفو ماسياس فيلامار، أو فيتو كما هو معروف.

وأعلن الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ ردًا على موجة من أعمال الشغب الأخيرة في السجون والهروب من السجون وغيرها من أعمال العنف التي ألقت السلطات باللوم فيها على العصابات الإجرامية.

وأمر الرئيس بـ"تحييد" العصابات الإجرامية، وقال إن البلاد تشهد "نزاعاً مسلحاً داخلياً".

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تقول الحكومة إن أعمال العنف هي رد فعل على خطة الرئيس نوبوا لبناء سجن جديد شديد الحراسة لزعماء العصابات.

وقال الرئيس يوم الأربعاء إن الإكوادور ستبدأ في ترحيل السجناء الأجانب، وخاصة الكولومبيين، لتقليل عدد السجناء.

وقال إستيبان توريس كوبو، نائب الوزير في حكومة الرئيس نوبوا، إن الحرب على العصابات المسلحة يمكن أن تؤدي إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وقال لبي بي سي "سيكون الأمر دمويا لكن هذا هو التغيير الذي نحتاجه من أجل الحصول على مستقبل أفضل. لا يمكننا تأجيل هذا القرار. علينا أن نتخذ القرار الآن".

وقال إن زعماء العصابات يطالبون بالوساطة لكن "الحكومة لن تتفاوض مع أحد".

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه "منزعج للغاية من تدهور الوضع" و"التأثير المدمر على حياة الإكوادوريين".

وفي الوقت نفسه، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة "تدين بشدة" الهجمات الأخيرة، بينما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن ملتزمة "بالمساعدة في دعم الأمن والازدهار لشعب الإكوادور".

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بعد ساعات من أكثر الهجمات ضراوة، أصبحت مدينة غواياكيل أشبه بمدينة استيقظت من كابوس غريب.

على الرغم من تدهور الوضع الأمني خلال السنوات الأخيرة، لم يكن أحد يتوقع رؤية مسلح يصوب مسدسا على مذيع قناة التلفزيون الحكومية على الهواء مباشرة.

واعتقلت الشرطة 70 شخصا منذ يوم الاثنين، بما في ذلك ردا على اقتحام محطة التلفزيون.

وأدى هذا الهجوم على الهواء مباشرة إلى اختباء الناس في منازلهم خوفا. وأصبحت الشوارع فارغة طوال أيام الأسبوع. ويقول الكثيرون إن الوضع يذكرهم بالحياة أثناء جائحة كوفيد.

يقوم مئات الجنود، بما في ذلك الدبابات، بدوريات في شوارع غواياكيل والعاصمة كيتو. وفي جميع أنحاء البلاد، ظلت المدارس مغلقة، مع تقديم الدروس عبر الإنترنت.

كما أعلنت الصين، وهي مستثمر رئيسي في الإكوادور، أنها ستغلق سفارتها وقنصلياتها مؤقتا.

أمام الشركات التي لا تزال مفتوحة في غواياكيل، يبقي حراس الأمن القلقون الأبواب مغلقة، ولا يسمحون للناس بالدخول إلا بحذر.

وقال إدواردو، الذي يعمل في شركة ملابس دولية، إنه كان في الشارع يشتري القهوة في اللحظة التي بدأت فيها الفوضى، وبحلول الوقت الذي عاد فيه إلى المكتب، كان زملاؤه قد بدأوا بالفعل في حزم أمتعتهم والمغادرة. وقال "اليوم، يعمل الجميع من المنزل".

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وقالت وكالة السجون الوطنية الإكوادورية إن نحو 125 حارس سجن و14 موظفا إداريا محتجزون كرهائن في أنحاء الإكوادور.

كما تم احتجاز أربعة من ضباط الشرطة، تقول السلطات إنهم اختطفوا على أيدي مجرمين بين الاثنين والثلاثاء. وتم إطلاق سراح ثلاثة ضباط آخرين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وتقول الشرطة إن العنف مستمر في غواياكيل. وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة في هجمات مرتبطة بالعصابات الإجرامية في المدينة يوم الثلاثاء، بينما قتل "مجرمون مسلحون" ضابطي شرطة في بلدة نوبول القريبة.

وقالت الشرطة إنها تحاول تحديد هوية ثلاث جثث عثر عليها في سيارة محترقة في جنوب المدينة خلال الليل.

ويعد هذا وضعًا غير مسبوق بالنسبة لسكان غواياكيل، شهدوا احتجاجات سياسية وحوادث عنف أخرى على مر السنين، ولكن لا شيء بحجم الذعر الهائل الذي اجتاح المدينة يوم الثلاثاء.

وركض الطلاب في خوف عندما دخل مسلحون أروقة جامعاتهم وانفجرت قنابل في أنحاء البلاد، مما أثار مخاوف من أن تكون الهجمات منسقة.

أولئك الذين يجب عليهم الخروج للعمل أو لزيارة العائلة، يفعلون ذلك بخوف شديد. وشهد ميناء الإكوادور الرئيسي 24 ساعة من القلق والتوتر والتأهب.

حظر التجول ليلا للحد من العنف

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وفي السنوات الأخيرة، شهدت سجون الإكوادور نزاعات عنيفة بين أعضاء العصابات المتنافسة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى مذابح للسجناء.

وأدرج إعلان الطوارئ الذي أصدره الرئيس نوبوا جماعة تشونيروس (التي سميت على اسم بلدة تشون في مقاطعة مانابي) بالإضافة إلى 21 عصابة أخرى باعتبارها وراء موجة العنف الأخيرة.

واستند الأمر إلى حالة الطوارئ المعلنة يوم الاثنين، والتي فرضت حظر تجول ليلي في محاولة للحد من العنف بعد هروب فيتو. وتحاول قوات الأمن إعادة فرض النظام في ستة سجون على الأقل اندلعت فيها أعمال الشغب يوم الاثنين.

ويمثل هروب فيتو ضربة قوية لرئاسة نوبوا، التي لم يمر عليها سوى سبعة أسابيع.

وأصبح الرئيس نوبوا، البالغ من العمر 36 عامًا، أصغر زعيم في الإكوادور يتم انتخابه ديمقراطيًا، حيث فاز في انتخابات شهدت اغتيال المرشح الرئاسي والصحفي فرناندو فيلافيسينسيو.

وكان فيلافيسينسيو قد أبلغ عن تلقيه تهديدات بالقتل من فيتو قبل أيام قليلة من مقتله بالرصاص أثناء مغادرته تجمعًا انتخابيًا في كيتو.