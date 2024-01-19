جنيف: أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تخصيص 3,6 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتلبية الاحتياجات الأكثر الحاحًا في الكونغو (برازافيل) استجابة لكارثة الفيضانات، والتي تركت مئات الآلاف من الأشخاص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وقامت وكالات الأمم المتحدة بوضع خطة استجابة بميزانية بلغت 26 مليون دولار، تشمل المأوي والغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

وقد شهدت الكونغو فيضانات لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم منذ ستة عقود، وأدى هطول الأمطار منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى انفجار الضفاف المحيطة بنهر أوبانجي أحد روافد نهر الكونغو .