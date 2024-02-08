إيلاف من بيروت: ارتفعت أسعار النفط، الخميس، في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون على تقييم أثر رفض إسرائيل مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار وتراجع غير متوقع لمخزونات الوقود الأميركية.

وبحلول الساعة 1043 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.72 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل.

ويقترب برنت من مستوى 80 دولارا للبرميل مرة أخرى بعد أن أنهى الجلسات الثلاث السابقة على ارتفاع.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم، لوكالة رويترز: "الارتفاع في الفترة الأخيرة راجع إلى الرد الإسرائيلي على العرض الذي قدمته حماس في ردها على خطة السلام الأصلية، وهو ما يشي باستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر بلا هوادة".

اقتراح حماس

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يتوجه وفد من حماس برئاسة القيادي خليل الحية، الخميس، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر وقطر حول وقف إطلاق النار.

لكن سوق النفط تلقت دعما من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 3.2 مليون برميل إلى 127.6 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين 3.15 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 140 ألف برميل.