لندن: واصلت العملة الرقمية البيتكوين ارتفاعها الجنوني وسجل سعرها رقما قياسيا جديدا الاثنين تجاوز 72 ألف دولار، بعد أن قفز الطلب على هذه العملة المشفرة مع الحديث عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

وارتفع سعر البيتكوين إلى 72385 دولارًا بعيد ظهر الإثنين في لندن.

وكانت العملة الرقمية قد سجلت أسعارا قياسية الأسبوع الماضي، متجاوزة الذروة التي بلغتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 وبلغت 68991 دولارًا.

وقال جيمس هارت، المحلل في مجموعة "تيكميل" (Tickmill)، إن الذروة الجديدة الاثنين تأتي "في إطار ضعف الدولار الأميركي بعد مجموعة متنوعة من بيانات التوظيف في الولايات المتحدة الجمعة".

فقد ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في شباط (فبراير) إلى 3,9 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 2022.

ورأى نيل ويلسون، المحلل في مجموعة "فينالتو" (Finalto) أن تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية يؤدي إلى إضعاف العملة الأميركية وكذلك العائدات على سندات الخزانة الأميركية والأصول المنافسة، ما يجعل البيتكوين أكثر جاذبية للمستثمرين.

أما روس مولد من مجموعة "إيه جي بيل" (ِAJ Bell) فقال إنه إذا بقيت التوقعات الاقتصادية الأميركية مواتية بشكل عام، فمن الممكن أيضا أن تكون السوق "قلقة بشأن طريقة استمرار تراكم الديون لا سيما في الولايات المتحدة".

وأضاف أن هذا يدفعها إلى التحول إلى أصول بديلة مثل الذهب - الذي سجل سعرا قياسيا تاريخيا الجمعة بلغ 2195 دولارا -، أو البيتكوين.

وارتفع سعر البيتكوين نحو سبعين بالمئة منذ بداية العام، وهي زيادة مذهلة بعد انهيار الأسعار مع تراجع عدد كبير من الشركات العملاقة في القطاع نهاية عام 2022.

منتجات مالية جديدة

شهدت العملة المشفرة الرئيسية في القيمة السوقية، ارتفاع سعرها الى مستويات قياسية تاريخية جديدة في الأيام الأخيرة، مدفوعة بالترخيص في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي لبيع نوع جديد من المنتجات الاستثمارية هو "صندوق مؤشر" (Exchange-traded Fund-ETF) يتبع سعر البيتكوين.

واعطت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية الإثنين الضوء الأخضر لإدراج الأوراق المالية المدعومة بالعملات المشفرة في البورصة في المملكة المتحدة، ولكن فقط "للمستثمرين المحترفين".

وقال نيل ويلسون من مجموعة فينالتو إن وصول صناديق المؤشر إلى السوق في الولايات المتحدة يبقى "المحفز" لارتفاع سعر البيتكوين لأنه "يعني أنه يمكن للمستثمرين الوصول إليها بسهولة".

واعتبرت كاثلين بروكس المحللة في مجموعة "اكس تي بي" ردا على سؤال لفرانس برس أن القرار الأخير في المملكة المتحدة "يشير إلى أن العملة المشفرة أصبحت أكثر انتشارا، وليس فقط عملة البيتكوين - الأقدم منها - بل عملات مشفرة أخرى راسخة".

وتتوقع السوق أيضا حدوث ظاهرة تتمثل في خفض بمقدار النصف للمكافأة الممنوحة لـ"معدّني" البيتكوين أي الذين يساهمون في إنشاء سلسلة بيانات الصفقات (بلوكتشين) عبر المصادقة عليها.

هذه الظاهرة التقنية تجري كل أربع سنوات، ويتوقع أن تحدث في نيسان (أبريل).

ويفترض أن يؤدي هذا الحدث إلى "تقليل المعروض" من البيتكوين المتاح للشراء، وهو ما يفسر سبب ارتفاع قيمة هذه العملات، كما قالت فيونا سينكوتا من مجموعة "سيتي إندكس" ردا على سؤال لفرانس برس.