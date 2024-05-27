واشنطن: أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI (إكس إيه آي) المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك أنها جمعت ستة مليارات دولار من الأموال الجديدة لتطويرها.

وكتبت الشركة عبر موقعها الإلكتروني الأحد "يسرّ شركة xAI أن تعلن (...) عن جولة تمويل بقيمة ستة مليارات دولار، ساهم بها بشكل خاص كل من +فالور إكويتي بارتنرز+ Valor Equity Partners وأندريسن هوروفيتز و+سيكويا كابيتال+ Sequoia Capital والأمير السعودي الوليد بن طلال".

وأوضحت الشركة أن "الأموال التي جُمعت ستُستخدم لطرح منتجات +إكس إيه آي+ الأولى في السوق، وبناء بنية تحتية متقدمة، وتسريع البحث وتطوير التقنيات المستقبلية".

وكان إيلون ماسك أطلق الشركة الناشئة في تموز (يوليو) 2023، بعد وقت قصير من توقيعه على دعوة لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.

وهو أحد المستثمرين القلائل الذين لديهم رأس مال كافٍ للتنافس مع "أوبن إيه آي" (المتحالفة مع "مايكروسوفت") أو "غوغل" أو "ميتا" في سباق الذكاء الاصطناعي.

وترفع هذه الجولة الجديدة من التمويل القيمة التقديرية لـxAI إلى 24 مليار دولار، بالاستناد إلى التقييم السابق البالغ 18 ملياراً الذي نشره إيلون ماسك على شبكته الاجتماعية إكس.

وتسعى "إكس إيه آي" إلى التركيز على تطوير "نظام ذكاء اصطناعي متقدم يكون موثوقاً وفعالاً ومفيداً قدر الإمكان للبشرية جمعاء"، بحسب بيان الشركة.

وتعمل الشركة على تطوير روبوت محادثة (chatbot بالإنكليزية) يُسمّى "غروك" Grok، سيكون قادراً على الوصول في الوقت الفعلي إلى منصة "إكس"، المملوكة أيضاً لإيلون ماسك.

وقد أعلن الملياردير الأميركي بالفعل للمستثمرين أنه يريد بناء كمبيوتر فائق السرعة لتطوير تقنية xAI. ويُتوقع أن يكون هذا الكمبيوتر العملاق "أقوى بأربع مرات" من ذلك الذي تستخدمه مجموعة "ميتا" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وفق إيلون ماسك.