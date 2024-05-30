بينما تصوت الهند لانتخاب حكومة جديدة، تتجه كل الأنظار نحو ولاية أوتار براديش الشمالية، والتي تعرف بالأحرف الأولى من اسمها UP.

تمتد الولاية على مساحة تعادل مساحة بريطانيا تقريبا، ويسكنها ما يقرب من أربعة أضعاف عدد السكان. مع ما يقدر بنحو 257 مليون نسمة، فهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، وستكون خامس أكبر دولة في العالم إذا كانت دولة مستقلة بعد الهند والصين والولايات المتحدة وإندونيسيا وقبل باكستان أو البرازيل.

والولاية هي من بين ثلاث ولايات فقط في الهند تصوت في جميع المراحل السبع في الانتخابات التي تمتد على مدار 44 يوما. (ينتهي التصويت في 1 يونيو/حزيران وسيتم إعلان النتائج في 4 يونيو). لذلك، ليس من المستغرب أن حزب UP - الذي ينتخب 80 نائبا في مجلس النواب المؤلف من 543 عضوا (لوك سابها) - يُعَد عنصراً أساسيا في محاولة إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في الوقت الذي يسعى فيه للعودة لولاية ثالثة على التوالي.

ويقول شارات برادان، كبير الصحفيين في عاصمة الولاية، لكناو: "يقال عادة إن الطريق إلى دلهي يمر عبر أوتار براديش، والحزب الذي يحقق أداءً جيداً في الولاية يستمر عموما في حكم الهند".

ويضيف برادان: "ثمانية من رؤساء وزراء الهند السابقين، مثلوا الولاية، وفي عام 2014، عندما ظهر مودي - وأصله من ولاية جوجارات الغربية - لأول مرة كعضو في البرلمان، اختار هو أيضا أوتار براديش".

وقد شغل مودي مقعده في مدينة فاراناسي القديمة في عام 2019، ويهدف إلى القيام بذلك مرة أخرى هذا العام.

Getty Images يسعى ناريندرا مودي لولاية ثالثة على التوالي كرئيس لوزراء الهند

لذا قام مودي بجولة سريعة في الولاية، حيث قام بحملات ترويجية وألقى خطابات أمام تجمعات حاشدة - قد تصل في بعض الأحيان إلى سبعة في اليوم الواحد ــ لإقناع الناخبين بدعم حزبه.

ولقد حدد لحزبه بهاراتيا جاناتا (BJP) هدفاً وهو الحصول على 370 مقعدا، فيما يحتاج الحزب إلى 272 مقعدا للفوز.

ففي عام 2014، فاز حزب بهاراتيا جاناتا بـ 71 مقعدا في الولاية، وفي عام 2019، حصل على 62 مقعدا.

ويقول زعماء الحزب إنهم يهدفون في هذه الانتخابات إلى الحصول على 70 مقعدا أو أكثر، بل ربما حتى جميع مقاعده الثمانين.

ويقول غوراف كابور، عضو حزب المؤتمر المعارض، إن الحسابات بسيطة: "الحزب الذي يفوز بـ 70 مقعدا هنا يحتاج إلى 202 مقعدا إضافياً فقط لتشكيل الحكومة". في وقت سابق من هذا الشهر، عندما وصل مودي إلى المدينة لتقديم ترشيحه، برفقة رئيس وزراء الولاية يوغي أديتياناث، وهو راهب هندوسي يرتدي ملابس زعفرانية تحول إلى سياسي، تجمع الآلاف من أنصاره لتشجيعهم.

وقد حملتهم شاحنة مطلية بالزعفران - اللون المرتبط بحزب بهاراتيا جاناتا - ومزينة بزهور القطيفة، بينما كان موكبهم يشق طريقه عبر الشوارع الضيقة للمدينة القديمة. ولوح مودي ورفع نسخة طبق الأصل من زهرة اللوتس – رمز حزبه – بينما رفع الرجال والنساء الذين يرتدون ملابس وقبعات زعفرانية شعارات تعبر عن دعهمهم لمودي.

Getty Images اجتذب زعيما المعارضة أخيليش ياداف (يسار) وراهول غاندي (يمين) حشودا ضخمة في مسيرتيهما في ولاية أوتار براديش.

ليس حزب بهاراتيا جاناتا وحده الذي يتطلع إلى ولاية أوتار براديش الشمالية التي تعتبر "الجائزة الكبرى" في الانتخابات الهندية.

بل إن حزب المؤتمر، الذي هيمن على الولاية لمدة أربعة عقود حتى هزمته الأحزاب المحلية في عام 1991، يقاتل بالتحالف مع حزب ساماجوادي الإقليمي. كما ادعى التحالف "أننا فزنا بـ 79 مقعدا ونخوض معركة واحدة".

ومن المرجح أن يُظهر فرز الأصوات في 4 يونيو/حزيران أن ادعاءات كلا الجانبين مبالغ فيها، لكن المحللين يشيرون إلى أن جميع الانتخابات التي جرت في السنوات العشر الماضية في الولاية ذهبت لصالح حزب بهاراتيا جاناتا. وكان المزاج المتفائل في الحملة الترويجية لمودي يعكس ثقة بالنفس.

تحدث معظم سكان فاراناسي خلال التجمع الانتخابي عن التحول الذي شهدته مدينتهم في العقد الماضي، متمثلاً في الطرق السريعة الجديدة التي تم بناؤها، وتوسيع معبد كاشي فيشواناث، وضفاف نهر الجانج.

ويقول الكيميائي أمبريش ميتال، وهو يراقب موكب مودي من متجره على طول طريق الحملة الترويجية: "طرق المدينة أكثر نظافة، وانقطاع التيار الكهربائي الطويل الذي أغرق المدينة في الظلام لساعات أصبح من الماضي".

لكن ورغم أهميتها السياسية، تظل ولاية أوتار براديش من أفقر الولايات في الهند، وذلك على الرغم من حدوث بعض التغييرات الإيجابية في السنوات القليلة الماضية.

Getty Images تعد ولاية أوتار براديش، التي يقدر عدد سكانها بنحو 257 مليون نسمة، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند

وتظهر البيانات الحكومية أن ملايين آخرين لديهم الآن الكهرباء، ويمكنهم الوصول إلى المراحيض، ويستخدمون الوقود النظيف مقارنة بما كانوا عليه قبل خمس سنوات.

لكن لا تزال أوتار براديش تضم أكبر تجمع للفقراء في العالم؛ حيث تم تسجيل 23 في المئة من سكانها كفقراء من جوانب مختلفة حتى بعد انتشال عشرات الملايين من الفقر.

وتسجل الولاية أيضا عشرات الآلاف من جرائم العنف ضد المرأة كل عام، وتستمر في تصدر عناوين الأخبار للقضايا التي يكون فيها المتهمون رجالاً ذوي نفوذ سياسي.

وعلى الرغم من أن هذه المشكلات تعاني منها الولاية بشكل اعتيادي، إلا أن أحزاب المعارضة استغلتها وأثارتها في مسيرات حملتها الانتخابية، حيث كان حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة على المستوى الوطني لمدة عقد من الزمن، ويحكم أيضا أوتار براديش منذ سبع سنوات وحتى الآن.

ويقول زعماء المعارضة إن الإقبال الكبير على مؤتمراتهم يعكس خيبة أمل الناخبين من حزب بهاراتيا جاناتا.

يقول أبهيشيك ياداف، زعيم جناح الشباب في حزب ساماجوادي والناشط البارز في حزبه: "حتى أسابيع قليلة مضت، كانت الانتخابات في الولاية تبدو وكأنها منافسة من جانب واحد مع تزايد الاحتمالات ضدنا".

لكنه يشعر أن حملة المعارضة اكتسبت زخما بعد أن أصبحت البطالة وارتفاع الأسعار قضيتين رئيسيتين.

Getty Images ولاية أوتار براديش هي موطن لعشرات الملايين من الفقراء

يزعم حزب بهاراتيا جاناتا أن الكثير من الاستثمارات بدأت الآن في التدفق إلى الولاية، وأن هناك انتعاشاً صناعياً، لكن غوراف كابور من حزب المؤتمر يقول إن فشل الحكومة في إنشاء أي صناعة جديدة أو خلق فرص عمل أدى إلى نفور العديد من الناخبين.

ويقول: "المعابد هي الصناعة الجديدة بالنسبة لمودي. بعد كوفيد، الأعمال الوحيدة التي تقدمت في الولاية هي الفنادق والمطاعم وغيرها من الأشياء المتعلقة بالسياحة الدينية. لكن الشباب يريدون وظائف".

ومع ذلك، يلقي أشواني شاهي من حزب بهاراتيا جاناتا اللوم على أحزاب المعارضة في كل ما هو خطأ في الولاية.

ويقول: "في عام 2017، عندما فاز حزب بهاراتيا جاناتا بالانتخابات، ورثنا دولة كانت فقيرة، وكانت تعاني من معدلات عالية من الأمية والبطالة. لقد بدأنا العمل على تغيير ذلك".

ويضيف: "لكن انتشال الناس من الفقر يستغرق وقتا. وأعتقد أنه بحلول عام 2029، سنكون قادرين على انتشال 90 في المئة من الناس من الفقر".

ويعترف شاهي بوجود بعض المناهضين لشغل المناصب، لكن حزب بهاراتيا جاناتا سيستمر في العودة إلى أوتار براديش - وبقية الهند - بسبب مودي.