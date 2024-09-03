إيلاف من الرياض: ارتفعت صادرات السعودية من السلع غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار ريال سعودي (6.5 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2024، بحسب بيانات رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الحكومية نقلاً عن تقرير التجارة الدولية للهيئة العامة للإحصاء إن الإمارات العربية المتحدة كانت الشريك التجاري الأول، بإجمالي صادرات بلغت 15.1 مليار ريال سعودي، بما يشكل 62% من تجارة المملكة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت البحرين في المرتبة الثانية بـ 5.8 مليار ريال سعودي، بنسبة 24% من الإجمالي، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بـ 1.8 مليار ريال سعودي، بنسبة 7.5%.

جاءت عُمان في المرتبة الرابعة بـ 965 مليون ريال سعودي، بنسبة 4%، وجاءت قطر في المرتبة الأخيرة بـ 741 مليون ريال سعودي، بنسبة 3% من إجمالي التجارة.

بلغت واردات السلع من دول مجلس التعاون الخليجي 17.6 مليار ريال سعودي. ومع ذلك، لم يتم تقديم رقم مقارن.

وقفز فائض التجارة غير النفطية للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 600% على أساس سنوي إلى 6.8 مليار ريال سعودي في الربع الثاني.





