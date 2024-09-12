إيلاف من واشنطن: ذكرت تقارير أن أكبر بنوك أميركا تخطط لفرض قيود صارمة على عدد ساعات عمل المصرفيين في الأسبوع في أعقاب الغضب الذي أثارته الوفاة المأساوية لأحد المصرفيين الشباب في "بنك أوف أميركا"، وكان يبلغ من العمر 35 عاما، ومن أسباب وفاته أنه كان يعمل 100 ساعة في الأسبوع.

ومن المعروف أن العمل المصرفي على وجه التحديد يتطلب عدداً من الساعات قد يكون مرهقاً، بالإضافة إلى أن طبيعة العمل في البنوك تجعل الموظفين يعانون من ضغوط وحالة من التوتر في معظم الأحيان، الأمر الذي يؤثر سلباً على حالتهم الصحية.

"بنك أوف أميركا" الذي تعرض للتدقيق والتحقيق بعد أن تعرض أحد موظفيه ويدعى ليو لوكيناس لأزمة قلبية قاتلة في أيار (مايو) سوف يبدأ تطبيق أداة جديدة لتسجيل الوقت تتطلب من المصرفيين الصغار تحديد كيفية قضاء وقتهم، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس.

80 ساعة أسبوعياً على الأكثر

كما يعتزم بنك جي بي مورجان تحديد ساعات عمل المصرفيين الصغار بـ80 ساعة في الأسبوع، مع استثناءات في حالات معينة.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحقيقا واسع النطاق يوضح كيف طلب مديرو بنك أوف أميركا من التقارير المباشرة أن يكذبوا بشأن ساعات عملهم الطويلة حتى عندما يتجاوزون الحد الأقصى الذي يبلغ 80 ساعة والذي تم وضعه منذ أكثر من عقد من الزمان بعد وفاة متدرب.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أداة قياس الوقت الجديدة لبنك أوف أميركا، والتي قال البنك إنها كانت قيد التطوير قبل وفاة لوكيناس، وسيتطلب البرنامج من المصرفيين المبتدئين في الولايات المتحدة تسجيل ساعات عملهم يوميا بدلا من أسبوعيا.

وسيُطلب من المصرفيين المبتدئين أيضا تحديد الصفقات التي يعملون عليها ومتى يعملون عليها، بالإضافة إلى أسماء المديرين الذين يشرفون على مهامهم، حسبما ذكرت الصحيفة.

ممنوع الاستدعاء في وقت الاجازات

المصرفيون الصغار في جي بي مورجان يقدمون تقارير عن ساعات عملهم من خلال جداول زمنية لسنوات عديدة، كما يضمن لهم البنك الحصول على إجازة نهاية الأسبوع كل ثلاثة أشهر. كما لا يجوز استدعاؤهم للعمل من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة حتى الظهر يوم السبت.

يذكر أن المصرفي الشاب توفي، وهو أب لطفلين بسبب ما حدده الأطباء الشرعيون بأنه جلطة حادة في الشريان التاجي - بعد أيام من العمل في فريق أكمل عملية اندماج بقيمة 2 مليار دولار.

وقبل وفاته بقليل، كان لوكيناس يبحث عن وظيفة جديدة بسبب العمل الشاق في البنك، والذي تطلب منه العمل 16 ساعة على الأقل كل يوم، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق.

وفي حين لا يوجد دليل مباشر يشير إلى أن عمله كان له أي علاقة بوفاته، فقد ربطت دراسات عديدة بين الإجهاد الحاد والجلطة الدموية.

مأساة شاب متدرب يبلغ 21 عاماً

وقد فرض البنك حدا أقصى للعمل لا يتجاوز 80 ساعة في عام 2013 بعد وفاة موريتز إيرهاردت، وهو متدرب كان يبلغ من العمر 21 عاما يعمل في مكتب البنك في لندن. وقد توفي بعد أن ظل يعمل حتى الساعة السادسة صباحا لثلاث ليال متتالية.

كما اشتكى العديد من الموظفين للصحيفة من جداول العمل المرهقة التي تؤدي إلى أمراض صحية ودخول المستشفى بسبب مجموعة من الحالات المرتبطة بالتوتر.

وقال متحدث باسم بنك أوف أميركا لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "ممارساتنا واضحة ونتوقع من جميع الموظفين بما في ذلك المديرين اتباعها. وعندما علمنا بالانتهاكات، تم اتخاذ إجراءات قانونية".



