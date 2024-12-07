إيلاف من طوكيو: اتصل مديرو شركة نيسان موتور لحضور اجتماع عبر الإنترنت مع رئيسها ماكوتو أوشيدا، فقط لسماع رسالة قاتمة: كانت الأعمال أسوأ من المتوقع واضطرت شركة صناعة السيارات اليابانية إلى خفض الوظائف والإنتاج.

وصف الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 58 عامًا الوضع المالي المتدهور الذي أرجعه إلى حد كبير إلى ضعف المبيعات والربحية في أميركا الشمالية والصين، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

في جلسة الأسئلة والأجوبة، أمطر بعض المديرين أوشيدا بالأسئلة حول المسؤولية عن تراجع شركة كانت قبل خمس سنوات صاحبة أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية في العالم.

لماذا لم تقدم نيسان سيارات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء في الولايات المتحدة، حيث يتدافع العملاء الآن لشرائها؟ لماذا لم تتحوط الشركة في رهانها على السيارات الكهربائية من خلال توفير السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، كما فعلت لسنوات في اليابان؟ من المسؤول عن الأزمة الأخيرة؟

ماذا سيفعل أوشيدا؟

وتلوح هذه الأسئلة في الأفق بينما يسعى أوشيدا جاهداً لإصلاح شركة صناعة السيارات ــ والاحتفاظ بوظيفته. ففي الشهر الماضي، أعلن رئيس الشركة السابق في الصين عن نتائج مخيبة للآمال، وتعهد بخفض 9 آلاف وظيفة، و20% من الطاقة الإنتاجية العالمية، و2.6 مليار دولار من التكاليف. كما وعد بالتنازل عن نصف راتبه.

ويواجه أوشيدا ضغوطا لإحداث تحول، وفقا لثلاثة آخرين على دراية بتفكير نيسان. وقال أحدهم إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة له ولمستقبل نيسان. وقد قام المساهمون النشطاء ببناء حصص في شركة صناعة السيارات بهدوء.

ترامب يعمق حالة عدم اليقين

ويضيف انتخاب دونالد ترامب إلى حالة عدم اليقين. فقد وعد الرئيس الأميركي القادم بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على المكسيك، وهي مركز إنتاج حيوي منخفض التكلفة لشركة نيسان وغيرها.

وبالنسبة لأوتشيدا، يمثل ترامب ورقة رابحة في أسوأ وقت ممكن، حيث قد تجبر الرسوم الجمركية الباهظة نيسان على خفض الإنتاج في المكسيك، كما قال شخصان.

وقد تزامنت فترة ولاية أوشيدا مع تحول جذري في المشهد المتعلق بالسيارات، حيث تتحدى شركات تصنيع السيارات الكهربائية الجديدة الشركات المصنعة التي تعمل منذ عقود. ولا تتمتع أكبر الأسماء في الصناعة بالحصانة.

فولكس أيضاً تعاني بشدة

وتهدد شركة فولكس فاجن بإغلاق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى، كما استقال الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس كارلوس تافاريس فجأة يوم الأحد. وخسرت شركة صناعة سيارات جيب حصة في السوق مع تركيز تافاريس على الهوامش، مما جعل سياراتها باهظة الثمن بالنسبة للبعض.

ومن ناحية أخرى، راهن أوشيدا على مستقبل السيارات الكهربائية. فعندما تباطأت وتيرة الإنفاق الانتقامي بعد الجائحة، لم يكن لدى نيسان سيارات هجينة في الولايات المتحدة واضطرت إلى تقديم حوافز لنقل السيارات من ساحات العرض.

بداية الأزمة

وكانت تقارير قبل ما يقرب من أسبوع قد أكدت أن شركة "نيسان موتورز" اليابانية، الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، تواجه أزمة طاحنة قد تحيلها إلى إشهار إفلاسها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت نيسان التي تأسست قبل نحو 90 عامًا واحدة من أنجح قلاع صناعة السيارات في العالم، قبل تطاردها الأزمات خلال السنوات الماضية وتحولت أعمالها من الربحية إلى الخسارة.

وتعمل الإدارة التنفيذية للشركة اليابانية في الوقت الراهن على تنفيذ جملة من الإجراءات في محاولة لخفض التأثيرات السلبية للديون المتراكمة والتي بلغت 6 مليارات دولار.

وكشفت الشركة في مؤتمر صحفي انعقد قبل أيام، عن اعتزامها تسريح نحو 9 آلاف عامل وموظف بمصانعها المختلفة، وبيع أسهمها في شركة ميتسوبيشي موتورز، وتخفيض إنتاجها بواقع 20 %.

وتشير تقارير إلى أن تراجع مبيعات وتحول مكاسبها إلى خسائر يرجع إلى شدة المنافسة في الأسواق الدولية وخاصة السوق الصيني الذي يعد الأكبر بالعالم.

الانقاذ في صفقة استحواذ؟

وتسعى نيسان حاليًا لعقد صفقة استحواذ من قبل أحد عمالقة الصناعة لإنقاذ العلامة التجارية من الانهيار، الأمر الذي يبدوا أن هوندا اليابانية تعمل على تنفيذه.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسئولين في نيسان قولهم إن الشركة لديها ما يربوا إلى 12 شهرًا قبل الإعلان عن وفاة العلامة والتقدم بطلب الحماية من الإفلاس.

ووفقًا لمسئولي نيسان فإن اتخاذ شركة رينو الفرنسية التي تمتلك قرابة 46% من أسهم نيسان قرارًا ببيع أسهمها لمستثمر آخر، قد يكون قبلة الحياة للشركة اليابانية.

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هذا التقرير تم اعداده نقلاً عن "بيزنس ستاندرد نيوز"

https://www.tbsnews.net/world/global-economy/nissan-boss-uchida-races-save-automaker-and-his-job-1010681