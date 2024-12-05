إيلاف من الرباط : تستعد شركة داهمكو المغربية لإطلاق مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر في مدينة الداخلة( جنوب المغرب)باستثمار إجمالي يبلغ 254 مليار درهم(25,4 مليار دولار).

سيغطي المشروع مساحة 553,435 هكتارًا، ويهدف إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونياك الأخضر بحلول عام 2031 في مرحلته الأولى، مع توفير 3,100 فرصة عمل. كما تم تأمين الأراضي والحقوق القانونية اللازمة للمشروع، الذي يعد جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز مكانته كمركز للطاقة المتجددة.

وسيعتمد المشروع على تقنيات حديثة مثل عملية “هابر-بوش”، مع استخدام الإلكتروليزر القلوي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكفاءة عالية. وسيتم تشغيل المشروع باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاستفادة من قربه من ميناء الداخلة الأطلسي الجاري إنشاؤه.

ستخصص المرحلة الأولى من الإنتاج بالكامل للتصدير إلى سوق “ARA” (أمستردام-روتردام-أنتويرب) في أوروبا، مع إمكانية توجيه جزء من الإنتاج في المراحل اللاحقة لتلبية الطلب المحلي.

في غضون ذلك ، قال الرئيس التنفيذي للشركة، توم هانسون، إن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع توقع بدء العمليات التجارية في 2031 إذا تم توقيع الاتفاق النهائي بحلول الربع الأول من 2025.

وأضاف أن الشركة قامت بمحاكاة تشغيلية تمتد لـ25 عامًا للتغلب على تحديات تقلبات الطاقة المتجددة. كما طالب بضرورة التزام الحكومة بجداول تنفيذ الموانئ والبنية التحتية، وتوفير شفافية قانونية لتجنب التأخيرات التي قد تؤثر على جذب الاستثمارات.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعكس رؤية المغرب لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الأسواق الأوروبية وزيادة التكامل الصناعي المحلي. ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء عالميًا.