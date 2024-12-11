إيلاف من القاهرة: شهدت عملات أبرز الاقتصادات العالمية الناشئة أو النامية، تراجعات كبيرة أمام الدولار الأميركي في عام 2024، فقد تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنسبة 39% منذ بداية العام، أما الليرة التركية فهبطت بنسبة 15%.

كما انخفض الريال البرازيلي مقابل الدولار بنسبة 18.8%،منذ بداية العام، بينما هبط البيزو الأرجنتيني بنسبة 20.5%، وهي العملة الأكثر خسارة في العالم أمام الدولار بعد الجنيه المصري.

كما تراجع البيزو المكسيكي 16%،وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنحو 10% أمام الدولار الأميركي، أما الروبية الهندية فتراجعت مقابل الدولار بنسبة 2%، و هبط اليوان الصيني 2.3% أمام العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري.

في حين ارتفع الرند الجنوب إفريقي بنسبة 2.8%،مقابل الدولار منذ بداية العام، بحسب تقرير "العربية بيزنس".

تهديدات ترامب.. ماذا قال؟

وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد حذر الدول التي تحاول الابتعاد عن التعامل بالدولار الأميركي، بالعقاب عن طريق فرض رسوم جمركية إضافية لم يسبق لها مثيل.

وأكد ترامب أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية تبلغ 100% على الدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية والعالمية، وكان تهديده موجها إلى دول تحالف البريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.