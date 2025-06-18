إيلاف من القدس: قالت مجموعة القرصنة الإسرائيلية "Gonjeshke Darande" أو "العصفور المفترس"، إنها نفذت هجومًا إلكترونيًا استهدف منصة "نوبیتكس" الإيرانية لتبادل العملات الرقمية، متوعدة بنشر "الكود المصدري والمعلومات الداخلية" خلال 24 ساعة، محذّرة من أن أي أصول رقمية ستظل على المنصة ستكون "معرضة للخطر". وقالت المجموعة في منشور على منصة "إكس": "بعد بنك سَپه التابع للحرس الثوري، جاء دور نوبیتكس. خلال 24 ساعة، سننشر الكود المصدري والمعلومات الداخلية من شبكتهم المغلقة. أي أصول رقمية تبقى هناك ستكون في خطر!".

وأضافت: "نوبیتكس في صلب تمويل النظام الإيراني للإرهاب، وتُعد أداته المفضلة للالتفاف على العقوبات. إنها لا تُخفي ذلك، بل تُرشد المستخدمين علنًا حول كيفية تجاوز القيود."

After the IRGC’s “Bank Sepah” comes the turn of Nobitex

WARNING!



In 24 hours, we will release Nobitex's source code and internal information from their internal network.

Any assets that remain there after that point will be at risk!



The Nobitex exchange is at the heart of the… pic.twitter.com/GFyBCPCFIE — Gonjeshke Darande (@GonjeshkeDarand) June 18, 2025

تهديدات ممنهجة: من البنوك إلى العملات الرقمية

يأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إعلان "العصفور المفترس" تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف بنك "سَپه"، أحد البنوك التابعة للحرس الثوري الإيراني، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل خدماته فعليًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

المجموعة التي بدأت نشاطها العلني قبل سنوات، تبنّت سابقًا هجمات سيبرانية على محطات الوقود، مصانع، ومؤسسات إيرانية حساسة، وتُعتبر أحد أبرز أدوات الحرب السيبرانية الإسرائيلية غير الرسمية، والتي تتقاطع أحيانًا مع أهداف أمنية وسياسية مباشرة.

هل يُعدّ نوبیتكس هدفًا استراتيجيًا؟

يُنظر إلى "نوبیتكس" كأكبر منصة تداول عملات رقمية في إيران، ويُعتقد أنها تُستخدم من قبل جهات داخل النظام للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية، من خلال تحويلات مشفّرة يصعب تتبعها. وتُشكّل المنصة أداةً رئيسية لتحريك السوق السوداء الرقمية في البلاد.

وإذا ما صحّ تهديد "العصفور المفترس"، فإن كشف الكود المصدري للشبكة وتسريب بياناتها الداخلية قد يؤدي إلى انهيار ثقة المستخدمين بها، وربما إفلاسها الرقمي.