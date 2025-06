إيلاف من القدس: قالت مجموعة القرصنة الإسرائيلية "Gonjeshke Darande" أو "العصفور المفترس"، إنها نفذت هجومًا إلكترونيًا استهدف منصة "نوبیتكس" الإيرانية لتبادل العملات الرقمية، متوعدة بنشر "الكود المصدري والمعلومات الداخلية" خلال 24 ساعة، محذّرة من أن أي أصول رقمية ستظل على المنصة ستكون "معرضة للخطر". وقالت المجموعة في منشور على منصة "إكس": "بعد بنك سَپه التابع للحرس الثوري، جاء دور نوبیتكس. خلال 24 ساعة، سننشر الكود المصدري والمعلومات الداخلية من شبكتهم المغلقة. أي أصول رقمية تبقى هناك ستكون في خطر!".

وأضافت: "نوبیتكس في صلب تمويل النظام الإيراني للإرهاب، وتُعد أداته المفضلة للالتفاف على العقوبات. إنها لا تُخفي ذلك، بل تُرشد المستخدمين علنًا حول كيفية تجاوز القيود."

After the IRGC’s “Bank Sepah” comes the turn of Nobitex

WARNING!



In 24 hours, we will release Nobitex's source code and internal information from their internal network.

Any assets that remain there after that point will be at risk!



The Nobitex exchange is at the heart of the… pic.twitter.com/GFyBCPCFIE