ليس في السياسة ضحك، وان كان جلها مثير للسخرية، وتحديدا سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة تجاه إيران وميلشياتها. وابسط مثال هنا كيف رفعت واشنطن الحوثيين من قوائم الإرهاب لتعود لقصف زوارقهم بالبحر الأحمر بسبب مكافحة الإرهاب.



والامر لا يقف عند هذا الحد، حيث اكتشفت، مؤخرا، صحيفة الواشنطن بوست، وبإنجاز عظيم، واقولها ساخرا، ان جميع الميلشيات بالمنطقة تعمل لخدمة الاستراتيجية الإيرانية.

الان الواشنطن بوست، مثلا، وبعد تحول الموقف الأميركي، اصبحت تتحدث عن الحوثي "المدعوم" إيرانيا، وهي الصحيفة التي سمحت لمحمد علي الحوثي بكتابة مقال راي بنوفمبر 2018 بعنوان جاء فيه: "نحن نريد السلام"!

الان اكتشفت الصحيفة، ومن خلال تحقيق مطول، ومثلها الإدارة الأميركية، عن أي سلام كان الحوثي يتحدث، خصوصًا وان الصحيفة تنقل عن قيادات بالميلشيات قولهم أن هناك معايير تتخذ لتجنب "حرب إقليمية أوسع"، وأن الميليشيات تقوم بمهام "مصممة" لعدم التعارض مع الأهداف الإيرانية.

الان اكتشفت الواشنطن بوست ان ميلشيات إيران بالمنطقة معنية فقط بخدمة الأهداف الإيرانية، وليس الديموقراطية، وكما كان يروج بحالة "حماس" التي خدعت الجميع بديموقراطية ادت الى رمي رجل السلطة من أسطح مباني غزة عام 2007.

والان اكتشفت واشنطن ولندن خدعة الجماعات العراقية المتشددة التي كانت تتحدث عن الديموقراطية قبل سقوط نظام صدام حسين، بينما هم مجرد اتباع غير معنيين بالعراق واستقراره.

ورحم الله الراحل الأمير سعود الفيصل الذي قال باجتماع حضرته بمنزله بجدة أواخر عام 2002، بعد ان سأله أحد الزملاء: "هل تخشون الديموقراطية"؟ ضحك وقتها الأمير سعود قائلا: "لا أخشى قبعة جيفرسون، وانما العمائم"!

وبالفعل، هذا ما قد حدث! والان فقط يتحدث الاميركيون عن الحوثي المدعوم إيرانيا، والان يتحدث الاعلام الأميركي عن خطر الميلشيات التي تهدف لخدمة الاستراتيجية الإيرانية بالمنطقة.



حسنًا، السؤال الان هو: هل يمكن التعامل مع أذرع الاخطبوط الإيراني فقط للحد من خطورته، وتجنيب المنطقة مزيدا من الازمات؟ بل قل الحروب، ونحن نتحدث هنا عن حرب غزة التي أدت الى مقتل ما يزيد عن العشرين ألف فلسطينيا حتى الآن، وأيضًا عن ما يحدث في سوريا ولبنان والعراق؟!

لا اعتقد ان استهداف أذرع الاخطبوط هو الحلّ، بل استهداف الرأس. فطهران لن تتوقف عن العبث بالمنطقة بدون موقف أميركي واضح مفاده ارسال رسالة الى إيران بان اللعب مع القوة العظمى مكلف جدًا.

هل تستطيع واشنطن فعل ذلك؟ أو بالأحرى، هل لديها الرغبة، وليس المقدرة، لتضع حدًا لابتزاز عمره عقود من الزمان في منطقتنا؟ اشك بذلك. ولا توجد معطيات الا بحال أقدمت إسرائيل على عمل ضد طهران.

والاكيد ان الاستراتيجية الأميركية الوحيدة الواضحة بمنطقتنا هي حماية إسرائيل، وليس الاستقرار، ورعاية السلام. كما ان استراتيجية إيران الواضحة بمنطقتنا هي زعزعة الاستقرار والتمدد عبر الميلشيات، والخط الأحمر الوحيد امامها هو إسرائيل.

لذلك أذرع الاخطبوط باقية ما لم يخطئ بالحسابات مع إسرائيل، وهو امر وارد عطفًا على ما نراه بالمنطقة الان، ورغبة نتنياهو الجامحة في إطالة امد حياته السياسية.