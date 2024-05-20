صحيح أن الكثيرين ينظرون إلى المشهد الحالي في الشرق الأوسط على أنه مشهد دائم. ولاعتقادهم أن الاضطرابات هي الوضع الراهن، فقد كرّس آيات الله في إيران هذه الفكرة، مما دفعنا إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد خيار سوى الإبحار في هذه الفوضى بصبر، ومن خلال القيام بذلك، فإن التواصل معهم كشركاء مسؤولين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لمعالجة هذه الأزمة الطويلة الأمد.

يصور النظام في إيران نفسه على أنه صانع السلام وراعيه، وهي مفارقة لا يمكن الدفاع عنها. فقد قام فترة طويلة بتخريب الاستقرار في الشرق الأوسط وتصدير الإرهاب والتطرف إلى ما وراء حدود إيران للحفاظ على قبضته الهشة على نحو متزايد على السلطة في الداخل، ويتجلى هذا بشكل أكثر وضوحاً في القضية الفلسطينية.

لقد عملت حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي باستمرار على تقويض منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن كما يتفق معظمكم، من دون الدعم المالي والأيديولوجي والسياسي من إيران وحزب الله وحماس والقوى الأخرى التابعة لإيران، ومع ما يسمى بمحور الشر الموصوف حديثًا، فإن المقاومة سوف تتعثر، مثل نبات خالٍ من مغذياته الأساسية وتربته. إن النظام الإيراني هو المركز الذي لا يمكن إنكاره لعدم الاستقرار والفوضى في المنطقة.

لذلك يجب أن تكون رسالتنا واضحة للغاية. وبينما تزرع إيران بذور الفوضى في الخارج، يطالب شعبها في الداخل بالتغيير ويطالبون بالتغيير بشكل متزايد. إن التكتيكات الإرهابية التي ينتهجها النظام لا يمكن أن تمر دون رادع، ولا ينبغي أن يستمر قمعه الوحشي للشعب الإيراني.

ويشاهد العالم برعب كيف قامت قوات الأمن التابعة للنظام، وفي مقدمتها الحرس الثوري، بقتل 1500 متظاهر بدم بارد، بينهم أطفال ونساء، خلال احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. لكن المجتمع الدولي، وخاصة الديمقراطيات الغربية، شاهد فقط ثم أصدر بياناً شعرياً بدلا من اتخاذ إجراءات كاملة ذات معنى مثل المستوى المتطرف من المقاطعة واستدعاء سفرائها من إيران.

ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه، على عكس ما يروج له الملالي ومناصروهم، والذين انكشف بعضهم في الأيام الأخيرة في واشنطن، يجب على العالم أن يعلم أن هناك بديلًا، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ولا يتطلب هذا المسار تدخلاً عسكرياً، بل يتطلب ببساطة تحولاً في السياسة العالمية يتوقف عن استرضاء النظام الحالي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، استغلت إيران هذا الوضع بشكل استراتيجي، مما أدى إلى تعزيز الانقسامات بين الفلسطينيين وتقويض قيادتهم الشرعية. لقد عارضت طهران باستمرار الحلول السلمية، ولم تسعى إلا إلى تعزيز الفصائل التي تعكس مشاعرها المثيرة للانقسام.

لماذا هذا الدعم لمجموعات الوكيل واستخدام الرهائن؟ الأمر بسيط، كلمة واحدة: اليأس. وتستغل طهران هذه التكتيكات لصرف الانتباه عن الاضطرابات الداخلية.

ويستفيد المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، ورئيسه الذي اختاره إبراهيم رئيسي، وقواته المجرمة، الحرس الثوري الإيراني، من السلبية الغربية المتصورة، ويواصلون حكمهم الإرهابي دون رادع. وقد شمل ذلك شن هجمات إلكترونية على دول أخرى، بما في ذلك ألبانيا، لمجرد إيواء قوات المعارضة.

فما هو الحل؟

الحل هو، السقوط الذي سيتم تمكينه. وكما حذر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قبل عقود من الزمن، فإنَّ خطر تدخل طهران المتطرف في الشرق الأوسط أكبر بألف مرة من اندفاعها المجنون نحو الحصول على أسلحة نووية. والحقيقة أنَّ الأصولية الإسلامية المنبعثة من إيران برزت الآن باعتبارها واحدة من عائلة التهديدات العالمية الجديدة.

ويبدو أن الطريق الوحيد إلى السلام الإقليمي يكمن في دعم تطلعات الشعب الإيراني إلى التغيير وإقامة جمهورية ديمقراطية خالية من أي شكل من أشكال الدكتاتورية الدينية أو الملكية.

وقد تجلت رغبة الشعب الإيراني بأفضل شكل في الشعارات التي ترددت على نطاق واسع في شوارع إيران خلال السنوات القليلة الماضية: "يسقط الظالم، سواء كان الشاه أو المرشد الأعلى".

وبينما تصعد طهران من قمعها، تظهر منارة الأمل في شكل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومكونها الرئيسي، منظمة مجاهدي خلق، التي تجسد الروح الحقيقية لإيران. إن تضحيات المقاومة الإيرانية، ولا سيما النساء، على مدى السنوات الأربعين الماضية هي شهادة على التزامها بمثل الحرية في إيران، وتقدم قيادتها رؤية واعدة لإيران الجديدة.

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لذا، وعلى الرغم من القمع الشديد، فقد تعززت عزيمة الشعب. إن إيران، بمزيجها القوي من الاستبداد، والضائقة الاقتصادية، وعدم الكفاءة، والفساد، تشكل قنبلة موقوتة.

ولم تؤد أحداث مثل مذبحة عام 1988 وانتخاب رئيسي إلا إلى تغذية هذا المزيج المتقلب. لقد أظهرت انتفاضة 2022، على الرغم من خسائرها الفادحة، قوة النظام المتهالكة، فضلاً عن تصميم الشعب الإيراني على التغيير.

لقد حاول النظام بالفعل خلق بدائل خادعة. وفي ظل افتقارها إلى الدعم الحقيقي، فإن هذه البدائل المزعومة، ومن بينها بقايا النظام الملكي المخلوع، لم تدم طويلاً، وكان هدفها الحقيقي يتلخص دائماً في تقويض المعارضة الحقيقية. إن افتقارهم إلى القدرة على كسب أي قوة هو قبل أي شيء آخر لأنهم يريدون أخذ إيران إلى ماضيها المظلم والقمعي.

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إن إنفاق النظام على قمع شعبه ودعم الطغاة الأجانب، على الرغم من معاناة مواطنيه من الفقر، يسلط الضوء على أولوياته. لكن التغيير أمر لا مفر منه. إن خيبة الأمل بين الجماهير واضحة، وتزايد شعبية المعارضة، وخاصة بين الشباب، وتوسيع صمود وحدات المقاومة التابعة لها في مواجهة الشدائد، يرمز إلى دعم الشعب الإيراني للتغيير، وتغيير النظام على يد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة رجوي يقدم بديلاً حقيقياً. إن خطتها ذات النقاط العشر التي طرحتها قبل عقدين من الزمن تمثل مستقبلاً خالياً من الاستبداد الديني، وتهدف إلى إقامة إيران علمانية ديمقراطية وخالية من الأسلحة النووية.