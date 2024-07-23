ألقى الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني جون بيركو خطابا لدعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة بقيادة السيدة مريم رجوي من أجل إقامة جمهورية إيرانية حرة وديمقراطية وغير نووية.

في 29 حزيران (يونيو)، في القمة العالمية لإيران الحرة 2024 التي عقدت في باريس، فرنسا، ألقى رئيس برلمان المملكة المتحدة السابق جون بيركو خطابًا مقنعًا، سلط فيه الضوء على دعمه الثابت للمقاومة الإيرانية وقيادة رئيستها المنتخبة السيدة مريم رجوي.

وشدد بيركو على البطولة غير العادية لمقاتلي المقاومة، معترفًا بالمخاطر التي يخوضونها يوميًا من أجل قضية الحرية. وأدان الأساليب الوحشية والقمعية التي يتبعها النظام الإيراني، بما في ذلك القتل الجماعي والقتل خارج نطاق القانون والسجن العشوائي. وأعرب عن ثقته في أن أيام النظام أصبحت معدودة وأن قادته سيواجهون العدالة في نهاية المطاف على جرائمهم ضد الإنسانية.

منتقدًا افتقار النظام إلى الخيال وسياساته القمعية، دعا رئيس البرلمان بيركو المجتمع الدولي، وخاصة أولئك الذين يؤمنون بشعار "TINA" (لا يوجد بديل) للنظام. وأكد أن هناك بالفعل بديلًا يجسده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة مريم رجوي ذات النقاط العشر. وأشار إلى أن هذه الخطة تمثل رؤية شاملة وديمقراطية لمستقبل إيران، وتدعو إلى إجراء انتخابات عامة منتظمة، وحرية التعبير، وسلطة قضائية مستقلة، ودولة غير نووية تعيش في سلام مع العالم.

وحث رئيس البرلمان البريطاني السابق على فرض عقوبات صارمة ودعم أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية داخل إيران، رافضًا أي شكل من أشكال الاسترضاء. وسلط الضوء على الدعم الواسع والمتنوع للقضية، وتوحيد الناس من مختلف الخلفيات السياسية والمناطق الجغرافية.

وفي كلمته الختامية، أعرب بيركو عن أمله في عقد اجتماع مستقبلي في طهران للاحتفال بنجاح حركة المقاومة، وحث على مواصلة المثابرة والتصميم في النضال من أجل الحرية.

ونظرًا لتصريحاته المهمة جدًا، فقد اخترت تقديم التعليق التالي من أجل فهم أفضل للوضع الحالي في إيران ولتوضيح خريطة الطريق.

استمع إلى الملاحظات المختصرة المختارة من تصريحات المتحدث جون بيركو:

أنا هنا لسبب واحد وسبب واحد فقط، وهو أنني أود أن أسجل في السجل، بأكبر قدر ممكن من الحماس والإثراء بالمعلومات، دعمي غير المشروط للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كمؤسسة، وللجميع. بطولة غير عادية، سواء للسيدة رجوي، التي لا تحتاج إلى نقاش أو تفصيل، أو للمقاومين أنفسهم، الذين كان لنا جميعًا شرف الاستماع إلى بعضهم قبل لحظات قليلة.

الشجاعة، والرؤية، والثبات، وإذا جاز لي أن أقول ذلك، كشخص يعيش في أمان، هؤلاء هم الأشخاص، جميعًا، أصدقائي، الذين يظهرون يوميًا الشجاعة لتحمل المخاطر التي يقومون بها، مع العلم أن قد يكون اليوم التالي هو الأخير لأن هناك هدفًا أسمى، وهي مخاطرة تستحق المخاطرة في السعي لتحقيق هذا الهدف المنشود وهو الحرية.

الآن، لقد وصفنا جميعًا شر النظام الإيراني، لكنني أعتقد أن ذلك يستحق التأكيد بإيجاز. وبماذا يتميز هذا النظام؟ القتل الجماعي، والقتل المتكرر خارج نطاق القضاء، والسجن العشوائي للأشخاص الذين يجرؤون على تبني وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر الملالي، وبعيدًا عن تلك الانتهاكات رفيعة المستوى والفظيعة والتي لا تغتفر لحقوق الإنسان، فإن الحقيقة اليومية للحياة في ظل هذا التعصب، الديكتاتورية الثيوقراطية هي همجية وبهيمية ووحشية. هذا ما يفعلونه، وهذا، إذا جاز لي أن أقول ذلك، وأنا أفعل، كل ما يعرفونه. فهم لا يملكون الحيز العقلي، أو غياب التحيز، أو نطاق الخيال للاعتقاد بأنه من الممكن أن تكون هناك طريقة أخرى لإدارة البلاد.

أقول ذلك لأنني أعتقد أننا جميعاً متحدون بالافتراض والقناعة غير المعلنة في كثير من الأحيان، ولكن ضمناً، بأن دور الحكومات، بل والبرلمانات، وأعضاء البرلمان الأفراد هو خدمة شعوبهم. وهذا مفهوم غير معروف تمامًا، بل إنه غريب بالفعل على المتعصبين الكارهين للنساء الذين يسيطرون على طهران. إنهم ببساطة لا ينظرون إلى الأمر بهذه الطريقة. إنهم ليسوا هناك للخدمة. إنهم موجودون هناك لترويع شعبهم وإخضاعهم والسيطرة عليهم وإرهابهم.

لقد ظلوا يفعلون ذلك لمدة 45 عامًا منذ اندلاع تلك الثورة وإساءة معاملتهم بشكل مروع عندما كنت تلميذًا في السادسة عشرة من عمري أشهد حقيقة الثورة على شاشات التلفزيون. حسنًا، أعتقد أن الرسالة يجب أن تخرج بصوت عالٍ وواضح إلى النظام، وسوف يرتفع رقمك. لن تفلت من العقاب. لا يجوز، ولا يجوز، ولن يُسمح لكم بارتكاب هذه الجرائم المروعة ضد الإنسانية دون عقاب.

سيأتي الوقت، وأعتقد أن الوقت يتسارع، حيث سيتم تقديمكم، يا ممثلي هذا النظام، أمام المحكمة الجنائية الدولية للرد على جرائمكم الشنيعة والوحشية ضد شعبكم. وهذا ما فعلوه، وعليهم أن يدفعوا ثمن ذلك.

الآن، أشرت من بين نقاط ضعفهم المختلفة، الوزراء، الملالي، وآيات الله، إلى الغياب التام للخيال لتصور أي طريقة مختلفة عن الطريقة التي يتلاعبون بها، ويقتلون، ويشوهون، ويسيئون معاملة مواطنيهم. وبطبيعة الحال، يبدو أن جزءاً من هذا الخيال المجرد قد تم نقله واستوعبه للأسف الناس في المجتمع الدولي الذين لا يحبون النظام ولكنهم اقتنعوا بحماقة وضعف بشعار تينا الذي يتبناه النظام.

ترمز TINA، بطبيعة الحال، إلى "لا يوجد بديل". أوه، نعم، هناك بديل، أيها السيدات والسادة. دعونا نتحدث عن ما هو هذا البديل.

بادئ ذي بدء، بالنسبة إلى القتلة الجماعيين، هناك نقطة بسيطة للغاية ربما لم تخترق جماجمهم بعد، ولكن ينبغي على القادة الديمقراطيين الغربيين أن يفهموها، ويؤيدوها، ويعلنوا عنها. إن البديل عن القتل الوحشي للناس هو وقف القتل الوحشي للناس. انه ليس أمراً صعباً للغاية. انها ليست قضية معقدة للغاية. في الواقع، إنه مفهوم سهل الفهم.

توقف عن قتل الناس، توقف عن ترويع الناس، وتوقف أيضًا عن محاولة تخويف الناس من خلال إعطائهم الانطباع بأنك تعتقد أنهم أغبياء حقًا. الشعب الإيراني ليس غبيا. لقد عارض الشعب الإيراني هذا النظام. وقد أظهر الشعب الإيراني ذلك من خلال امتناعه الجماعي عن التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

السبب وراء لجوئهم إلى الامتناع الجماعي عن التصويت والمقاطعة ليس أنهم في حالة من النعيم المطلق تجاه هذا النظام، ولكن لأنهم يشعرون بالاحتقار المطلق وغير المشروط للطريقة التي يسيء بها النظام إلى شعبه. لا يريدون شيئا منه. إن فكرة وجود مصلح بينهم، هؤلاء المرشحين المؤيدين من قبل رجال الدين للرئاسة، هي بالطبع فكرة للطيور.

ولا أحد منهم عاشق للحرية. ولا أحد منهم ديمقراطي، ولا أحد منهم يقف إلى جانب الشعب الإيراني. الطريقة الوحيدة التي سنكتشف بها على وجه اليقين من يقف إلى جانب الشعب الإيراني هي إتاحة الفرصة للتعبير الحر والعادل عن الإرادة العامة. وهذا ما يجعلني أتحول، إذا جاز لي، إلى خطة النقاط العشر لمريم رجوي.

الفلسفة والبرنامج السياسي المقصود للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. لا يوجد بديل يا أصدقائي، فهو في الواقع واحد من أكثر بيانات البديل بلاغة وشمولاً التي قد يرغب أي ديمقراطي في رؤيتها.

نقطة البداية هي سيادة الشعب، وحق الشعب في اختيار برلمانه واختيار حكامه، بل وحق تغيير اختياره لبرلمانيه وحكومته من وقت لآخر، لأن هذا هو الجوهر. الديمقراطية الليبرالية التي تريد السيدة رجوي وزملاؤها تحقيقها لصالح الشعب الإيراني ودعمه.

وتقوم السيادة الشعبية على مبدأ الاقتراع العام المنتظم. لا يوجد شيء غريب أو غير قابل للتنفيذ في ذلك، ولا يوجد شيء يتعلق بحرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الدين، وحرية الصحافة.

ما الذي يمكن أن يكون معقدًا في ذلك؟ إن الناس في جميع أنحاء إيران، كما في جميع أنحاء العالم، يرغبون في التمتع بالقيم والمبادئ والمفاهيم المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه الأشياء تهم الناس. يريدون قضاءً مستقلاً. إنهم يريدون انفصالاً واضحاً وصريحاً وقابلاً للملاحظة بين الدولة والمجتمع. يريدون تربية بيئية. إنهم يريدون مشاريع حرة تخضع للتحذيرات المناسبة في شكل الحماية الاجتماعية. أعتقد، كشعب محب للسلام، وهو الشعب الإيراني، أنهم يريدون العيش في ظل حكومة تقبل مبادئ وممارسات جمهورية خالية من الأسلحة النووية. هذا هو البديل. دعها تخضع للاختبار.

لقد دأب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على تقديم هذه الحجة مراراً وتكراراً بقوة وبلاغة متزايدة، ودليل واضح على الدعم الشعبي الواسع النطاق، الذي اختار النظام، بالتالي، عدم احترامه، بل السعي إلى سحقه.

وفي سعيهم إلى سحقها، من المؤسف أنهم تلقوا المساعدة والتحريض من جانب أعضاء المجتمع الدولي الأكثر بلهاء الذين تتلخص فلسفتهم في الاسترضاء. حسنًا، سأخبركم يا أصدقائي بما قاله ونستون تشرشل عن سياسة الاسترضاء في أواخر الثلاثينيات.

لقد وصفها على هذا النحو، في مواجهة شر رهيب، والاسترضاء الذي يشير إلى تشويه سمعتها الأبدية، مصمم فقط على أن يكون مترددًا، عنيدًا على الانجراف، صلبًا للسيولة، قويًا على أن يكون عاجزًا.

هذا استرضاء. وأصدقائي، سيداتي وسادتي، جميعًا، رائحة الاسترضاء كريهة الرائحة. نحن لا ندعو إلى العمل العسكري. أعتقد أننا جميعا نقوله في هذه القاعة، وقد قاله جون بولتون بطريقة غير عادية، وبطريقة مقنعة قبل ساعة أو نحو ذلك، هو أنه يجب أن تكون هناك سياسة عقوبات صارمة يتم تطبيقها مع ثبات الهدف واتساق واضح.

دعونا ندعم ونجهز أولئك الذين يريدون النضال من أجل حريتهم داخل إيران. دعونا نوضح للملالي المجانين أنه عندما يتم الإطاحة بهم، سيتم محاسبتهم. وهذا ما سيحدث.

وأخيرا، أريد فقط، إذا جاز لي، أن أقول هذا. أصدقائي، أعلم أنني كبير في السن، لذا لن تتفاجأوا، لكنني أشارك في الاجتماعات السياسية الآن منذ أكثر من 40 عامًا منذ أواخر مراهقتي. طوال الوقت الذي شاركت فيه في النشاط السياسي، لم أصادف قط قضية تتمتع بمثل هذا النطاق الواسع والانتقائي غير العادي من الدعم من حيث الجغرافيا وبالتالي القارات، ولكن أيضًا من حيث الأحزاب السياسية.

يوجد هنا أشخاص مجتمعون من اليمين، بما في ذلك العديد ممن أعرفهم وأحترمهم، مثل زميلي ديفيد جونز، الوزير المحافظ السابق في بريطانيا، وأيضًا من أشخاص في الوسط وأشخاص، مثلي، في هذه الأيام، ينظرون إلى أنفسنا كما ننحدر من اليسار.

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لدينا خلافاتنا. هناك خلافات. قد تكون لدينا وصفات سياسية مختلفة، ولكننا متحدون بالاقتناع بأن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار حكومتهم، وأن يكون لديهم نظام قانوني عادل، وتركيز مناسب على توسيع الفرص، وفي رأيي، التزام أساسي بالمساواة بين الجنسين. العلاج لجميع مواطنينا.

أقول ذلك مع إيلاء اهتمام خاص لملايين النساء الشجاعات في جميع أنحاء إيران اللاتي يتبعن خطى السيدة رجوي المذهلة. هذا ما نريد أن نراه حكومة إيرانية ديمقراطية وعلمانية حقيقية ومحبة للحرية وناشرة للفرص ومتطلعة إلى الأمام وغير متعصبة.

ولن نتوقف عن تقديم الحجة حتى تتحقق تلك الحكومة. أنا شخصياً، كما أعتقد، وهو ما رددته أنتي، أتطلع يوماً ما، سيدة رجوي، إلى الوقت الذي ربما تتاح فيه الفرصة والامتياز للكثيرين منا للاجتماع في طهران، للإشادة بنجاحكم، و لأؤكد لكم استمرارها.

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لقد ذكرت ونستون تشرشل، الذي واجه محنة غير عادية، ومبالغ فيها في بعض الأحيان. كان شعار عائلة ونستون تشرشل، يا أصدقائي، هو K-B-O. "استمر في التطفل" في جميع الأوقات. استمروا، استمروا في القتال، استمروا في العمل، استمروا في الحملات، استمروا في القتال، استمروا في رفض قبول الرفض كإجابة، استمروا في حمل شعلة الحرية عالياً.

هذا ما سنفعله، وسنفعله طالما كان ذلك ضروريًا. وكلما أسرع النظام في فهم نقطة واحدة بسيطة، كلما كان ذلك أفضل. أي أنه لن ينتصر في النهاية. سوف تنتصر قوى الحرية على قوى الشر في إيران، كما هو الحال في أجزاء أخرى كثيرة من العالم. هذا هو الواقع. كلما أسرع المتعصبون في فهم الرسالة، كان ذلك أفضل بكثير، ليس فقط للشعب الإيراني ولكن للمنطقة والعالم أجمع.