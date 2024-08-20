أظهر مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا قوات الأمن الإيرانية في طهران وهي تعتدي بعنف على مراهقتين، إحداهما تبلغ من العمر 14 عامًا، لانتهاك قواعد الحجاب المعادية للنساء التي يفرضها النظام.

وفقًا لأم إحدى الضحايا، ظلت آثار الاعتداء مرئية على جسدها لأكثر من ستة أسابيع بعد الحادث.

دفعت الطبيعة الفظيعة لهذا الحدث حتى قوات الأمن الحكومية التابعة للنظام إلى التصريح: "إن مثل هذا السلوك من قبل عناصر قوات الأمن الخاصة يقع خارج معاييرنا التشغيلية. القضية قيد التحقيق حاليًا من قبل النظام القضائي والتفتيشي في فراجا (قوة أمن الدولة التابعة للنظام)".

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أثار الحادث غضبًا في جميع أنحاء إيران، لكنه للأسف واحد من العديد من الحوادث المماثلة التي تحدث تحت حكم الملالي. في هذه اللحظة، تكافح أريزو بدري، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 31 عامًا، من أجل الحياة بعد أن أطلقت عليها قوات الأمن النار أثناء تطبيق قواعد الحجاب التي يفرضها النظام. وهي الآن في حالة حرجة في مستشفى وليعصر بطهران، حيث خضعت مؤخرًا لعملية جراحية ثانية.

في عام 2022، اعتدت شرطة الأخلاق التابعة للنظام في طهران على مهسا أميني (22 عاماً)، وقتلتها، لعدم التزامها بقواعد الحجاب. أشعلت وفاة أميني انتفاضة وطنية استمرت لعدة أشهر. في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، اعتدت قوات الأمن التابعة للنظام على المراهقة أرميتا جيراوند، وقتلتها، أيضاً لانتهاك قواعد الحجاب.

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بينما اتخذ النظام تدابير أمنية متطرفة لمنع رد الفعل العنيف على هذه المعاملة الوحشية للفتيات الأبرياء، رد الشباب المتمرد في إيران باستهداف مراكز القمع والتطرف التابعة للنظام في مدن مختلفة.

في فرديس، كرج، استهدف الشباب المتمردون مركزًا للتطرف والقمع بالمتفجرات. وسُمع الانفجار في المناطق المجاورة، وهو تذكير للنظام بأن الناس لن يرهبهم القمع.

في طهران، استهدف الشباب المتمردون أحد مراكز "الثقافة والتوجيه" المزعومة للنظام، والتي تستخدم لقمع الناس، وخاصة النساء والفتيات، الذين لا يلتزمون بقوانين النظام الأصولية.

يقوم الشباب المتمردون في إيران بعشرات الأنشطة المماثلة كل أسبوع، حيث يحاول النظام عبثًا إنشاء بيئة من الإرهاب بينما يرى قوته تتضاءل في الداخل وفي المنطقة. يوضح الشباب المتمردون في إيران من خلال أفعالهم أن موجة الإعدامات والقمع غير المسبوقة التي ينفذها النظام لن تمنعهم من النضال من أجل حرية شعبهم وبلدهم.

تأتي هذه الأنشطة على خلفية موجة متزايدة من الاحتجاجات، بالرغم من التدابير القمعية التي يتخذها النظام. وباعتبارها واحدة من الأهداف الرئيسية لحكم النظام المعادي للنساء، تلعب النساء والفتيات دورًا رئيسيًا في قيادة المقاومة ضد النظام، ولا يثني عنف النظام ضدهن عن مساعيهن لإحداث التغيير في إيران.