حسنًا فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حين أقر النظام الجديد لقرعة ونظام بطولة دوري الأبطال، فهو نظام يضمن المتعة الكاملة والإثارة التي لا تحدها حدود، بدءًا من مرحلة المجموعات (مرحلة الدوري) وصولاً إلى النهائي.

في هذا المقال توضيح للنظام الجديد الذي يبدو معقدًا نسبيًا، ولكنه يضمن المزيد من المتعة الكروية للبطولة الأوروبية.

سيكون الملايين من عشاق الكرة العالمية على موعد دائم ومتجدد مع قمة كروية أو أكثر في كل أسبوع، أو في كل مرحلة تقام خلالها مباريات البطولة. باختصار، دوري أبطال أوروبا هي بطولة خارج المقارنات، ولا مثيل لقوتها ومتعتها وإثارتها في عالم كرة القدم سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. نعم، هي أفضل من كأس العالم، وأقوى من أمم أوروبا، وأكثر جاذبية من البريميرليغ، وأعلى مشاهدة من الليغا.

القرعة أسفرت، على سبيل المثال، عن مواجهات كسر عظم بين البارسا وبايرن ميونيخ، وكذلك الريال مع ليفربول، وما بينهما من ثأر يتطلع له ليفربول الذي لا تصدق جماهيره أن الملكي لا يُقهر في بطولة دوري الأبطال على وجه التحديد. وها هي الفرصة أمام الريدز من جديد ليقولوا كلمتهم.

كما أن تحدي باريس في مواجهة مان سيتي يستحق الترقب والانتظار. ليس هذا فحسب، بل إن هناك عددًا كبيرًا من القمم الكروية المرتقبة، أطرافها أندية إيطاليا العنيدة، وهو الأمر الذي يجعلها البطولة الأقوى عالميًا في كرة القدم. هي حقًا الأكثر قوة وإثارة وندية، ولا عزاء لغيرها من البطولات الكروية في العالم.

دوري أبطال أوروبا من الناحية المالية كذلك لا نظير له، وهذا الأمر يعكس الشغف الجماهيري بها. وحينما تشاهد الريال والسيتي والبايرن وبرشلونة وباريس سان جيرمان والإنتر وغيرها من الأندية في بطولة واحدة، فما عليك سوى أن تجلس وكلك ثقة بأنك ستستمتع بوجبة لا مثيل لمذاقها.

نظام البطولة

يشهد دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مشاركة 36 فريقًا لأول مرة، وذلك في النظام الجديد بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان يلعب هذا الدور بـ 32 فريقًا.

وتم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا آليًا لأول مرة، وليس بشكل يدوي كالمعتاد في النسخ الماضية، لتجنب نظرية المؤامرة والكرات الساخنة والباردة.

كما تم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية، ويتواجد في كل وعاء 9 فرق، بحسب تصنيف اليويفا للأندية، وسيكون هناك 8 خصوم لكل فريق، يلعب 4 مباريات على أرضه و4 أخرى خارج أرضه.

يتأهل أول 8 فرق الأعلى نقاطًا في الدوري لدور الـ 16 مباشرة، بينما أصحاب المراكز من 9 وحتى 24 يخوضون مواجهات خروج المغلوب بنظام ذهاب وإياب وفقًا لما تحدده القرعة، ويتأهل من مرحلة الإقصاء 8 أندية، والتي ستواجه الـ8 أندية الأخرى في دور الـ 16، لتستمر البطولة بنظامها القديم بداية من دور الـ 16 وحتى النهائي.

المباريات المرتقبة والجدول الكامل السبت

- ريال مدريد سيواجه هذه الفرق في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا: (بوروسيا دورتموند - ليفربول - أتالانتا - آي سي ميلان - سالزبورغ - ليل - شتوتغارت - بريست).

- برشلونة سيواجه: (بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند - أتالانتا - بنفيكا - يانغ بويز - كارفينا - بريست - موناكو).

- بايرن ميونيخ سيواجه: (باريس سان جيرمان - برشلونة - بنفيكا - شاختار - دينامو زغرب - فينورد - سلوفان براتيسلافا - أستون فيلا).

- أتلتيكو مدريد يواجه: (لايبزيج - باريس سان جيرمان - ليفركوزن - بنفيكا - ليل - سالزبورغ - براتيسلافا - سبارتا براج).

- باريس سان جيرمان يواجه: (أرسنال - أتلتيكو مدريد - بايرن ميونيخ - مانشستر سيتي - شتوتغارت - جيرونا - سالزبورغ - آيندهوفن).

- مانشستر سيتي يواجه: (إنتر ميلان - باريس سان جيرمان - كلوب بروج - يوفنتوس - فينورد - سبورتينج لشبونة - سبارتا براج - سلوفان براتيسلافا).