للحظات تشعر أنه لن يكون هناك حدث مبهر قادم في دوري روشن السعودي في ظل كل ما حدث من إبهار على مدار الموسمين الماضيين، وهذه هي ضريبة رفع السقف بهذه الطريقة التي أذهلت العالم في فترة زمنية قصيرة، فأنت الآن تحت ضغوط البحث عن الجديد دائماً، وعدمن التوقف في محطة بعينها، فقد اخترت أن تخترق مدارات العالمية.

وللحظات تعتقد أنه لم يعد هناك نجم قادم سوف تشعر بالدهشة من توقيعه لفريق سعودي، فقد وقع كريستيانو رونالدو لفريق النصر، وهل هناك نجم كروي في العالم يملك كاريزما رونالدو داخل وخارج الملعب؟

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد كشفت صحيفة ماركا المدريدية الأربعاء عن خبر أعاد عشاق كرة القدم في المنطقة العربية للشعور من جديد بأجوا ء أكثر إثارة، في حال تم إبرام تلك الصفقة المدوية، والتي تتمثل في تولي زين الدين زيدان تدريب النصر، ليجتمع الشمل من جديد مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو.

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فقد جمعتهما العلاقة الأروع بين مدرب يملك كاريزما تاريخية، ولاعب هو الأفضل في العالم خلال فترات وجودهما معاً في ريال مدريد، حينما نجحا في تحقيق دوري الأبطال، وامتاع العالم بكرة قدم تجمع بين جمال الأداء وإيجابية النتائج.

زيدان ليس مجرد مدرب يملك ناصية التكتيك، وليس مجرد مدرب يملك تاريخاً مبهراً من النجومية كلاعب، وليس مجرد شخصية مقنعة للاعبين والجماهير والإعلام، بل هو معشوق الجماهير العربية على وجه التحديد، وسوف يكون وجوده في الدوري السعودي مكسباً كبيراً للدوري السعودي، وللمنطقة بأسرها إعلامياً وكروياً، وكقوة ناعمة لا تقدر بثمن.

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أضف إلى ذلك أن رونالدو هو الذي أشعل فكرة الاستعانة بزيدان، ولكن الأمر يظل في يد إدارة النصر والجهات المسؤولة عن تمويل صفقة زيزو كمدرب، ومن المؤكد أنه في حال أبدى استعداده فلن تكون هناك خلافات على المقابل المالي وما إلا ذلك، خاصة أن صحافة فرنسا تقول إن زيزو يطمح إلى تدريب منتخب فرنسا، وهو الحلم الأكبر الذي يسيطر عليه.