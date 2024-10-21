* يقول الزميل ناصر الجديع في مقالته بصحيفة (الرياض) يوم الأحد: "إعلام وجمهور العين في طريقه لتكرار نجاح النصراويين في ربط اسم ناديهم كمنافس تقليدي و(راس براس) مع الهلال، هل يكرر الهلاليون نفس الخطأ؟!". ومع أني أتفق كثيراً في (التوصيف) مع الزميل الجديع، لكني في المقابل أعتقد أن أكثر مباراة ينتظرها عشاق الأزرق هذا الموسم وتحديدًا منذ أُعلن جدول دوري أبطال آسيا للنخبة هي مباراة العين الأماراتي، وليس ذلك من قبيل أن العين يُعد منافسًا للهلال بآسيا، ولكن لكونها تمثل أهميةً بالغة في مسألة رد الدين من الفريق الوحيد الذي استطاع بالعام الماضي أن يمُس كبرياء فريقهم ويكسبه بنتيجة ثقيلة وغير متوقعة، وزاد على ذلك بأن ساهمت تلك الخسارة في كسر سلسلة انتصاراته القياسية. صحيح أن الهلال فاز في مباراة الإياب بالرياض، لكنه لم يحقق التأهل للنهائي الآسيوي في نهاية الأمر، لذلك يجد الهلاليون في مُباراة الليلة فُرصة مواتية جدًا للثأر ورد الاعتبار خاصةً وهي على أرض العين، وحتى أكون أكثر وضوحًا فالهلاليون ولا شك يحترمون أي فريقٍ يقابلهم، ولكنهم وبالمقابل يُراهنون على أن فريقهم ومتى ما كان في يومه الطبيعي فلن يقف لا العين ولا غيره في طريقه، ويبالغون أكثر في الثقة بأن فريقهم لن يكتفي بتسجيل فوز عادي، بل يرونه مُرشحًا وفوق العادة لتسجيل نتيجةً تُسعدهم في الشباك العيناوية، يؤكدون من خلالها أيضًا أن ما حدث في مباراة العام الماضي من قُبيل عدم التوفيق وسوء الحظ، وأجزم بأن اللاعبين يستشعرون كُل ذلك وعليهم مسؤوليةً كبيرةً في تأكيده، سيما وفريقهم حاليًا يمر بأفضل مرحلة وهو الأقوى في قارة آسيا قاطبة، ومما يُعزز ذلك أيضًا أن المباراة تتزامن مع ذكرى عزيزة على الهلاليين وهي ذكرى التأسيس وينبغى استغلالها بأن تكون النتيجة والمستوى قبلها مواكبةً لكل ذلك.

* من الآخر:

• تصريحات النيجيري مايكل إيمينالو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين كانت صادمة ولكنها جاءت لتضع كُل شيء يخص الهلال حاليًا تحت المجهر خاصةً فيما يخص (العقبات) ولا تهون أختها (الصعوبات)!

• من حق سالم الدوسري أن يحتفل بالطريقة التي يُريدها بما أنها لا تُسيء لأي أحد، ولكن وبالمقابل هل من حق البعض التهجم عليه بكل ذلك الإسفاف وتلك الإساءات خاصةً وهو كابتن المنتخب، المفارقة أنَّ معظم مهاجمي سالم حالياً هم أنفسهم من يطالبون بعدم المساس برونالدو!

• مبادرة نادي الاتحاد بتكريم رؤساء النادي السابقين في مباراة القادسية الأخيرة مبادرة وفاء جميلةً جدًا، وتحسب ولا شك لإدارة النادي الحالية برئاسة لؤي مشعبي.