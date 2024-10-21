الركود الاقتصادي

على مدى أكثر من 40 عامًا، نهب نظام الملالي النفط والموارد الجوفية والسطحية في إيران، لكن النهب لم يتوقف، ويستمرون في إغراق الشعب الإيراني في ظلام وبؤس أعمق. وحتى الآن، بدلاً من التخلي عن هذا المسار، يطلبون من الخبراء الاقتصاديين إيجاد طريقة للحفاظ على هذا المسار المضلل.

إنَّ الافتقار إلى البصيرة والتخطيط في اقتصاد إيران واضح للغاية لدرجة أن الخبراء والمحللين يتحدثون عنه كثيرًا. ويعترفون بأن النظام يتجول منذ سنوات بين مدارس اقتصادية متناقضة دون الالتزام علمياً بأي منها. ولعل هذا هو السبب وراء الأصوات المتضاربة التي تخرج من قادة النظام الاقتصاديين. فوفقاً لرئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية فإن "الخلل الاقتصادي ينبع من خلل في الحكم، وإلى أن يتم حل هذا الخلل فإننا لا نستطيع معالجة القضايا في قطاعات مثل الطاقة وصناديق التقاعد والميزانية من خلال الحلول الفنية" (المصدر: موقع آسيا نيوز، 6 تشرين الأول/أكتوبر).

الارتباك في استراتيجية الحكم الاقتصادي

يعترف العديد من الخبراء المستقلين وحتى خبراء النظام، الذين شهدوا عقودًا من الفوضى الفكرية والنهب الفعلي لموارد البلاد من قبل عصابات المافيا، بهذا الاتجاه الكارثي.

في الثاني من حزيران (يونيو)، نقل موقع جهان صنعت الإخباري عن أستاذ الاقتصاد حيدر مستقدم حسيني قوله: "إنَّ الخلل البنيوي الأكثر أهمية في البلاد اليوم هو الافتقار إلى استراتيجية شاملة وموحدة للحكم الاقتصادي. هذا الخلل واضح في جميع جوانب الحكم، من الاقتصاد إلى المجالات الاجتماعية والثقافية والدبلوماسية".

صدرت هذه التحذيرات في الفترة التي سبقت الانتخابات الصورية التي نظمها النظام، حيث حذر مسؤولو النظام الجمهور من أنه "في مثل هذه الظروف، هناك حاجة إلى مزيد من اليقظة. يدخل العديد من المرشحين الساحة بشعارات فارغة. إن مرض الحكم في إيران شديد وعميق للغاية. ويتطلب شفاء هذه الجروح خبرة وخطة شاملة".

الدورة المفرغة للحكم الاقتصادي

في الماضي، عندما كان الحاكم المستبد يُطاح به، كان حاشيته يلقون باللوم على خيانة المسؤولين وجهل الحاكم، لكن هذا ليس صحيحًا بالنسبة للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. مؤخرًا، قال مسؤول سابق من منظمة التخطيط والميزانية بحضور خامنئي: "لقد تدهورت سبل عيش الناس بشدة، وكانت نتيجة هذه الدورة المفرغة انتشار الظلم وصعود أصحاب المصلحة الأقوياء من الحكومة والقطاع الخاص" (المصدر: جهان صنعت، 5 تشرين الأول/أكتوبر).

وأضاف: "أنا أتحدث عن الحكم. لم يتم تحقيق السيطرة على نمو السيولة، وخفض التضخم، وخفض عجز الميزانية، واختلال التوازن المصرفي، والإعانات المستهدفة. "إن استمرار المؤشرات الاقتصادية المنخفضة والانحراف عن صنع السياسات على الرغم من تغيير الحكومات المختلفة يثير التساؤل حول سبب عدم قدرة نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية على حل هذه القضايا، ولماذا تزداد سوءًا ... لقد أصبح النهج السائد في نظامنا الاقتصادي قائمًا على توزيع مختلف الريوع المرتبطة بالإنتاج، مثل الطاقة والمواد الخام والعملات الأجنبية والقروض المصرفية ... لقد فقدت البلاد قدرتها على حل المشاكل. إن توسع الظلم وصعود أصحاب المصلحة الأقوياء في القطاعين العام والخاص هو نتيجة لهذه الدورة المفرغة".

مؤشر البؤس ودور أبناء المسؤولين في النظام

كما أفاد مركز الإحصاء أن "مؤشر البؤس في البلاد بلغ 49.1 بالمئة في عام 2023، وإيران من بين أكبر 20 دولة من حيث البؤس الاقتصادي" (المصدر: موقع إيكو إيران الإخباري، 1 تشرين الأول/أكتوبر)، فإن الفقر وعدم المساواة في ارتفاع.

في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر)، كتب موقع أرمان الإخباري: "في الوقت نفسه، يسيطر أبناء المسؤولين في النظام الذين هيمنوا على قطاعات الإنتاج والتجارة الرئيسية خلال سنوات العقوبات، على حصة كبيرة من اقتصاد البلاد، لكن من الصعب تتبع بصماتهم. ينظر المجتمع إلى هؤلاء الأفراد باعتبارهم محوريين في توزيع الريع وإساءة استخدام السلطة والثروة".

"لقد توسع نفوذ أبناء وبنات المسؤولين في النظام، والآن أصبح الأصهار وزوجات الأبناء وأبناء وبنات الإخوة وحتى أبناء وبنات المديرين المتوسطين في المنظمات الاقتصادية نافذين أيضًا" (المصدر نفسه).

لم يعد خامنئي وعصابات المافيا من حوله لديهم القدرة أو الإرادة للإصلاح. لقد أدى تهورهم المتكرر وفسادهم الواسع النطاق إلى جعل سقوط نظام الملالي أمرًا لا مفر منه.