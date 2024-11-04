في السابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن مجلس إدارة نيوم عن افتتاح جزيرة سندالة، الوجهة العالمية للسياحة البحرية الفاخرة على البحر الأحمر، لتصبح أولى جهات نيوم استقبالاً للزوار، ما يعطي دلالة واضحة على تسارع الأعمال وتقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة. وكان عرّاب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2022 عن تطوير الجزيرة، التي مثّل افتتاحها الآن خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي في المملكة.

والحق يقال، إنَّ افتتاح سندالة يجسّد الجهود الدؤوبة والمتسارعة التي بذلتها نيوم خلال عامين بمشاركة قوة عاملة وصلت إلى 30 ألف عامل، وبالتعاون مع أربعة شركاء محليين في قطاع المقاولات، بالإضافة إلى 60 مقاولاً فرعياً. كما أكّد هذا الحدث المهم قدرة نيوم على ابتكار وجهات جديدة ومميزة وتنفيذها بنجاح.

وعلى بعد خمسة كيلومترات من ساحل نيوم في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، يحتضن قلب المياه الفيروزية الصافية للبحر الأحمر جزيرة سندالة، على وجهة فريدة تمتد على مساحة 840 ألف متر مربع. وبفضل موقعها المثالي، باتت اليوم بوابة نيوم إلى البحر الأحمر، ما يوفر وصولاً سهلاً وسلسلاً لأصحاب اليخوت والسفن من أوروبا والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما لا تبعد أهم الوجهات على ساحل البحر الأبيض المتوسط سوى 17 ساعة إبحار. ومما يميز الجزيرة دمجها بين الجمال الطبيعي والتصميم المتطور المعزز بالتقنية والتميز المعماري، فقد اتضحت البصمة الاحترافية لشركة (لوكا ديني) الرائدة في تصميم المراسي واليخوت. ومن المتوقع أن توفر سندالة نحو 3500 وظيفة، كما ستستقبل نحو 2400 زائر يومياً بحلول العام 2028، ما يسهم في تعزيز قطاعي الضيافة والسياحة المتناميين في المملكة.

ويأتي تميز البيئة البحرية المتنوعة ليأخذ مكانه الرحب في المياه المحيطة بجزيرة سندالة التي تحتوي على 1100 نوع من الأسماك، منها 45 نوعاً فريداً، بالإضافة إلى أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية، ما يوفر تجربة فريدة للغوص في أعماق الجزيرة واستكشاف عجائب الطبيعة البحرية. وتماشياً مع التزامها بمبادئ الاستدامة والمحافظة على الطبيعة، سعت نيوم إلى الحفاظ على المكونات الطبيعية والبيئة البحرية للجزيرة في جميع مراحل التطوير.

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وتجمع الجزيرة بين أرقى مستويات الضيافة العالمية والمطاعم الفاخرة والتجارب المصممة خصيصاً في وجهة واحدة، حيث المركز النابض بالحياة الذي يضم القرية والممشى في تجارب متنوعة للترفيه والتواصل الاجتماعي عبر 38 مطعماً يشرف عليها طهاة عالميون، وأخرى مخصصة للوجبات المختلفة خلال اليوم ومراكز ترفيه و36 متجراً. وستقدم جزيرة سندالة خيارات متنوعة للزوار والسيّاح في ثلاثة من أرقى مرافق الضيافة العالمية التي توفر 440 غرفة و88 فيلا و218 شقة فندقية.

ولعلي أختم بتصريح سابق لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، وذلك في عام 2023، عندما قال: "يقولون إن مشاريعنا غير قابلة للتنفيذ، وإنها طموحة جداً، وبإمكانهم الاستمرار في قول ذلك، ونحن سنستمر في الإثبات بأنهم مخطئون".

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وفي هذه المحطة التاريخية، لا يخامرني كسعودي أدنى شك بصحة مقولة سمو سيدي ولي العهد، مع يقيني الراسخ بأن أي إعلان أو افتتاح جديد لمشاريع الرؤية النهضوية سيصاحبه المئات من التقارير الدولية المحرضة المدفوعة الثمن والتشويهات المتعمدة، ولن يكون عليّ حينها سوى تجاهلهم تماماً والاستمرار دوماً في الإثبات بأنهم مخطئون.