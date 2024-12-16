يعد قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا من أبرز المستفيدين من الصراع في أوكرانيا منذ اندلاعه في شباط (فبراير) 2022، غداة تحويل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، القوات المسلحة الأوكرانية الى مستورد رفيع المستوى، في ظل الدعم السياسي والمالي الذي يمد به كييف، ويروم إطالة أمد الصراع، وما يحمل ذلك من فرص لاختبار وإنتاج المزيد من الأسلحة، دون الالتفات الى التأثير السلبي الهائل على المدنيين من الطرفين.

والحال أن واشنطن، صاحبة الكملة العليا في الناتو، اعتمدت بشكل كبير على الشركات التركية لتزويد كييف بالأسلحة، بالنظر الى التطور الهائل في قطاع التصنيع العسكري التركي، وتنافسية أسعار مختلف المنتجات العسكرية والأنظمة التكنولوجية لديها.

مدفع يدفع بشركة لتصبح الخامسة عالمياً

من الأمثلة على ذلك شركة Samsun Yurt Savunma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi، والتي أضحت من أكبر خمس شركات على مستوى العالم على صعيد تصنيع الرشاش الثقيل M2 "12.7 * 99 ملم الشهير، والأكثر كفاءة في القتال بالعالم، والمعروف في الأوساط العسكرية باسم "دوشكا". حتى أنها تعد أول شركة تنتج هذا السلاح في تركيا.

هذه الشركة التي تعرف باسم Samsun Yurt Defense واختصاراً باسم SYS، تأسست عام 1998، وصارت في السنوات الأخيرة هيكلاً كبيراً يضم العديد من المرافق والشركات والعلامات التجارية الوطنية والعالمية، ولها شركات وخطوط إنتاج خارج تركيا، ولا سيما في أميركا وبريطانيا.

إحدى هذه العلامات التجارية هي Canik التي تتولى تصنيع المدفع الرشاش إياه، حيث قامت بإعادة تصميمه وتحسينه باستخدام أحسن التقنيات، ولا تزال تنتج منه أنواعاً أكثر تحديثاً، ومنها Canik M2 QCB. هذا المنتج، حسب الموقع الرسمي للشركة، يعد الإصدار الجديد والمحسن الأداء من المدفع الرشاش الثقيل M2 على حوامل ثلاثية القوائم، الذي يستخدم على نطاق واسع من قبل المشاة لأغراض مضادة للمواد، ومضادة للأفراد في المركبات المدرعة، وغير المدرعة، والمنصات البحرية.

يعتبر Canik M2 QCB بمثابة تصميم كلاسيكي تم اختباره وإثبات كفاءته في بيئات القتل الحقيقية ليتوافق مع متطلبات القتال الحالية والمستقبلية. ويبلغ مداه الفعال 1830 متراً، حتى 6800 متر بحده الأقصى، بمعدل إطلاق هائل يصل إلى 600 طلقة في الدقيقة.

المدفع التركي يغزو السوق الأوكرانية

يقول خير الله ظافر آرال، أحد مؤسسي الشركة ورئيس مجلس إدارتها في حوار صحفي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023: "أثبتت الحرب الأوكرانية بشكل قاطع أن Canik هي أفضل شركة مصنعة لهذا السلاح بأدائها في الحرب". وتشير تقارير صحافية غربية وتركية أن الشركة أطلقت خطوط إنتاج لهذه المدافع في وقت متزامن تقريباً مع بدء الصراع في أوكرانيا. أواخر عام 2023، نشر موقع "ميديل إيست آي" البريطاني تقريراً تحدث عن تسليم 600 مدفع رشاش M2 الى كييف، وأن سعر المدفع الرشاش الواحد يتراوح بين 15 الى 20 ألف دولار. وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للصفقة 9 الى 12 مليون دولار.

وهذه الصفقة تعد واحدة من بين صفقات كثيرة أخرى، حيث تفتخر الشركة بفعالية منتجاتها. إذ تبين تقارير إعلامية غربية أن الشركة أبرمت صفقة لتزويد كييف بمجموعة كبيرة من هذه المدافع الرشاشة، والذخيرة الخاصة بها، بتمويل من الناتو.

أبعد من ذلك، فإن الصراع في أوكرانيا كان له تأثير بارز على تطور الشركة بشكل هائل خلال السنتين الأخيرتين، حيث بلغت مبيعاتها لعام 2023 ما يزيد عن 100 مليون دولار من خطوط الإنتاج في أميركا وبريطانيا، فيما بلغ حجم صادراتها من تركيا للعام نفسه 200 مليون دولار. كما أن وسعت نطاق استثماراتها في مجالات عديدة وعلامات تجارية منوعة بفضل أموال الناتو المتأتية من الصراع في أوكرانيا، حيث أنشأت أكاديمية لتوفير برامج تدريبية لمستخدمي الأسلحة النارية في مجال الرماية التكتيكية والرياضية وتدريب المدفعية.

مزود رئيسي للقوات الحكومية

علاوة على ما سبق، فإن Samsun Yurt Defense تعد من أبرز مزودي القوات المسلحة التركية ومؤسسات إنفاذ القانون الوطنية بالأسلحة، وخاصة المسدسات، حيث صارت تصنف سادس أكبر شركة على مستوى العالم على صعيد تصنيع الأسلحة الخفيفة. وهذا ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول موقف الحكومة التركية من صادرات هذه الشركة للقوات المسلحة الأوكرانية، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة الى القيام بوساطة لإنهاء الصراع، بالتنسيق مع موسكو.

المقر الرئيسي لهذه الشركة في مدينة اسطنبول التركية، ضاحية عمرانية في الطرف الآسيوي، التلة العالية (Tepeüstü)، محلة الفاتح سلطان محمد، شارع بوليغون. وفي حين أنَّ لديها العديد من المصانع الموزعة على مختلف المدن التركية، فإنَّ مصنعها المتخصص لإنتاج Canik M2 QCB بتحديثاته في مدينة سامسون التركية، ضاحية تكه كوي، المنطقة الصناعة المنظمة شعبان أوغلو، شارع أولوباتلي (Ulubatlı).

وهي شركة عائلية تنشط في قطاع الصناعة حسب موقعها الرسمي منذ نحو 69 عاماً. رئيس مجلس الإدارة خير الله ظافر آرال، نائب رئيس مجلس الإدارة حقي عصمت آرال، عضو مجلس إدارة جاهد أوتكو آرال، عضو مجلس إدارة ومسؤولة عن التسويق نافية ديديم آرال. سجلها التجاري 372 "تكه كوي" بمدينة سامسون. ورأس مالها 300 مليون ليرة تركية.