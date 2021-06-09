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إيلاف: أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"المسرح الوطني اللبناني" و"مسرح إسطنبولي"، عن إقامة الدورة الخامسة من مهرجان صور الموسيقيّ الدوليّ "تحت شعار "تحية الى زكي ناصيف "، وذلك في 12 يونيو الجاري في المسرح الوطني اللبناني المجاني بمدينة صور.

وستتضمّن عروضاً موسيقية وغنائية بمشاركة الفنانين بالعروض المباشرة مع الجمهور وعبر الإنترنت، وسيعرض فيلم وثائقي ومعرض للصور الفوتوغرافية والرسومات عن حياة الفنان الراحل زكي ناصيف بالإضافة لعروض للدبكة والفلكلور .

كما يهدف المهرجان الى الاحتفاء بالموسيقى العربية والعالمية والإضاءة على رموز الفني اللبناني والعربي، ودعم الفرق المحلية والشباب وفتح جسور التعاون بين الفرق العربية والأجنبية، وتجدر الإشارة إلى أنّ الدورة الخامسة من مهرجان صور الموسيقيّ الدوليّ بالتعاون مع برنامج زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة الأميركية في بيروت ونقابة محترفي الموسيقى والغناء.



وأكد مؤسس "المسرح الوطني اللبناني المجاني" الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي على "أهمية الاحتفاء بالراحل زكي ناصيف الدين، بعدما كرمت الدورات السابقة للمهرجان الفنان نصري شمس الدين عام 2020 والموسيقار ملحم بركات عام 2019 والراحلين الشحرورة صباح ووديع الصافي عام 2015، بالإضافة إلى تكريم السيدة فيروز بالدورة الثانية عام 2016 .



هذا وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية، وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان.

ومن المھرجانات التي أسستها مھرجان لبنان المسرحي الدولي، مھرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مھرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مھرجان صور الموسيقي الدولي، مھرجان لبنان للرقص المعاصر، مھرجان أیام فلسطین الثقافیة، مھرجان تیرو الفني الدولي، مھرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، بمعدل 34 دورة من المهرجانات وبمشاركة فنانين من 43 دولة منذ العام 2014.





