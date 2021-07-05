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إيلاف: كشفت ال​إعلام​ية الإماراتية ​مهيرة عبد العزيز​ عن مفاجأة أعدّها لها زوجها، بمناسبة عيد زواجهما الحادي عشر وذلك عبر تغريدة على تويتر.

خالد فاجأني بمناسبة عيد زواجنا ويسمة شاركت 🥰.. شوفوا شو عملوا

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لينك الفيديو👇🏻https://t.co/dhHaihuzKJ — مهيرة (@Mahira) July 3, 2021



وأرفقت رابط لفيديو المفاجأة الذي نشرته عبر قناتها الخاصة على "اليوتيوب".

يذكر أن الإعلامية والممثلة الإماراتية التي تعتبر اليوم من المؤثرات على مواقع التواصل تنتج محتوى خاصاً لمعجبيها، وفي الفيديو الذي صور بأسلوب تقرير تلفزيوني يأخذها زوجها "خالد" برفقة إبنتهما "يسمة" إلى جزيرة زايا نوراي في أبو ظبي.

وبالإتفاق مع إدارة المكان قام بتزيين كل زاوية منه بالورود والبالونات، بشكل فاجأ مهيرة وأسعدها.

ولكنها كشفت أن زوجها كان كباقي الأزواج ينسى المناسبات الخاصة حتى لقنته درساً قبل 3 سنوات، عندما نسي عيد زواجهما رغم تلميحاتها له، وخرج للسهر برفقة أصدقائه، فإنتظرت لبعض الوقت قبل أن تتصل به وتهنئه بالمناسبة رغم نسيانه لها، فعاد الى البيت محرجاً مع باقة ورد "رخيصة" إشتراها على عجالة وعرض عليها أن يأخذها للعشاء.

لكنها رمت باقة الورد في سلة المهملات وغادرت لتناول العشاء برفقة صديقاتها.

وختمت بأنه منذ ذلك الوقت لم يعد ينسى مناسبة مهمة.