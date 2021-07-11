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إيلاف: تصدر خلال الساعات الماضية خبر طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إنتشر عبر تويتر وسم "طلاق الفنانة احلام" بشكل واسع، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة بين المتابعين.



ونفى الهاجري الخبر بشكل غير مباشر بتغريدة قال فيها :" يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي". مرفقة بصورة تجمعه بزوجته، ليضع بذلك حداً للشائعات.