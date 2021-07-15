قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: عادت الممثلة المصرية حلا شيحة لإثارة الجدل بتصريحات هاجمت فيها زميلها الفنان تامر حسني بسبب طرحه أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" متضمناً مشاهد رومانسية جمعت بينهما.

وقالت شيحة أن حسني تجاهل طلباتها في منع طرح أغنيته الجديدة بالإضافة الى أن موعد طرح الكليب أزعجها، حيث قالت عبر تدوينة طويلة نشرتها عبر حسابها على "الإنستغرام": "تفاجأت بنزول الكليب في أيام ذي الحجة المباركة".

وهاجمت حسني قائلة: "اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..

و اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي ..".

وانتقدت الفن والفنانين بالقول: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا إحنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وأضافت: "أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح"، و أضافت: "الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط".

وتابعت: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ووجهت شيحة الانتقاد لتامر حسني قائلة: "حابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قلته في لحظة صدق جواك.. شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع".

تامر حسني: "محدش غصبك".

من جهته رد الفنان تامر حسني على هجومها بالقول معاتباً: "الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه و كان في بينا كل خير . للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك ، فا أنا مضطر أرد هنا برضو".

ونفي حسني إدعءها بأنه أخاف وعده معها بالقول: "أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف….. الحقيقه اني إحترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها و شيلتها بالفعل و شكرتيني عليها و لو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف او كلميه يبعتهالك كلها موجوده".

وإستغرب هجومها عليه بعد 3 أسابيع من طرح الفيلم مستفهماً: "و بعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس !! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا".

وتساءل عن سبب إستيائها منه:"و بعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !!!!! هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك و بمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك؟!!!!!!

كما كشف عدم مهنيتها بالقول: "وللتوضيح للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا، إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا."

وأضاف ساخراً: "و بعدين أي فيلم بيبقى ليه خطه مسبقه في الدعايه و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها ودا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل ؟؟!!!!! ".

وختم قائلاً: "أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات باطله ليا إحتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره انا واثق انك عارفه اني مستاهلش منك كدا و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير اللهم آمين".