إيلاف: أصدر الثنائي الموسيقي القوي توني بينيت وليدي غاغا ألبومهما الجديد Love For Sale الذي يعتبربمثابة تكملة لـ Cheek to Cheek الذي صدر عام 2014، وفاز بجائزة Grammy لأفضل البوم بوب تقليدي. يضم هذا الألبوم الجديد 10 أغانٍ في المجموع تم سحبها من كتاب الأغاني للملحن الأميركي كول بورتر.

على الرغم من أنهما بالتأكيد ليسا قريبين بالعمر بأي مقياس، فإن كلا من توني بينيت وليدي غاغا يعدان من أساطير موسيقى البوب كل في مجاله وبطريقته - الأول لمساهماته في وضع معايير موسيقى الجاز الراقية، والثانية لإعادة صياغة موسيقى البوب الحديثة بشكل فني جريء.



معاً، تشكل مواهبهم نوعًا ساحرًا من الموسيقى التي يمكن أن تمتد عبر الأجيال، والتي ستستقطبك أنت وأمك وجدتك، كما هو الحال مع الأغنية المنفردة "I Get a Kick Out of You" وعنوان الألبوم الرئيسي.

قام الثنائي بإعطاء لمحة عن أغان مختارة من البوم "Love For Sale" خلال حفلتين موسيقيتين في Radio City Music Hall بمدينة نيويورك الشهر الماضي.

المناسبة كانت حزينة بعض الشيء، حيث كانت تمثل العروض النهائية لمسيرة بينيت الطويلة والحافلة.

للترويج للألبوم القادم، أعلن الثنائي الموسيقي مؤخرًا عن ثلاثة عروض تلفزيونية خاصة في صفقة مع ViacomCBS، والتي سيتم بثها بشكل منفصل على CBS و MTV و Paramount +. الأول هو One Last Time: أمسية مع Tony Bennett و Lady Gaga ، وستصدر في 28 نوفمبر. بعد ذلك سيأتي MTV Unplugged: توني بينيت وليدي غاغا يليه فيلم وثائقي بعنوان The Lady and the Legend.

في فبراير الماضي ، كشفت عائلة بينيت أنه يحارب مرض الزهايمر منذ عام 2016 وأن الغناء كان جزءًا أساسيًا من نظامه الصحي.

أوضح طبيب الأعصاب في ذلك الوقت: "بالنسبة لشخص مثل توني بينيت ، فإن النشوة الكبيرة التي يحصل عليها من الأداء [مهمة جدًا]".

في وقت سابق من هذا الشهر ، أصدرت غاغا أيضًا Dawn of Chromatica: The Remix Album بعد أشهر قليلة من الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لـ Born This Way مع EP مصاحب يضم أغلفة تم إعادة تخيلها بواسطة فنانين وحلفاء LGBTQ +. في غضون أيام ، ستبدأ أمسياتها التي طال انتظارها بعروض "موسيقى الجاز والبيانو" في لاس فيجاس.