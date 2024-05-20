إيلاف من القاهرة: يفجر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية في منطقة جبلية وعرة في إيران، لأسباب فنية تتعلق بعطل فني في الطائرة "قديمة الصنع"، في فتح ملف رؤساء الدول الذين قتلوا "بين السماء والأرض" في حوادث طائرات على مدار التاريخ الحديث.

فقد أودت حوادث الطيران بحياة العديد من الرؤساء على مر السنين، وتراوحت الأسباب بين أسباب تقنية وأعطال فنية، وكذلك أسباب سياسية، ويظل هذا الملف أقرب إلى المجهول منه إلى الشفافية بالنظر إلى التاريخ السابق لحوادث مقتل الرؤساء على متن الطائرات.

وفيما يلي قائمة ببعض الرؤساء الذين فقدوا حياتهم في حوادث الطيران.

خوسيه فيليكس إستيغاريبيا - باراغواي (1940)

توفي خوسيه فيليكس إستيجاريبيا، الرئيس الـ34 لباراغواي، في حادث تحطم طائرة في 7 أيلول (سبتمبر) 1940، في ألتوس، باراغواي، وكان على متن طائرة بوتيز 25.

رامون ماجسايساي - الفلبين (1957)

رامون ماجسايساي، الرئيس السابع للفلبين، فقد حياته في 17 آذار (مارس) 1957، عندما تحطمت طائرته من طراز C-47 المسماة "جبل بيناتوبو"، فقد اصطدمت بجبل مانونجال في سيبو، ومن بين 25 راكبا كانوا على متن الطائرة، نجا واحد فقط.

عبد السلام عارف - العراق (1966)

لعب عبد السلام عارف، الرئيس الثاني للعراق، دورا رئيسيا في ثورة 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي، في 13 نيسان (أبريل) 1966، توفي عارف عندما تحطمت طائرته التابعة للقوات الجوية العراقية، وهي من طراز دي هافيلاند DH.104 دوف، بالقرب من البصرة، وبعد وفاته خلفه شقيقه عبد الرحمن عارف في منصب الرئيس.

رينيه بارينتوس أورتونو - بوليفيا (1969)

قُتل رينيه بارينتوس أورتونيو، الرئيس الـ 47 لبوليفيا، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 27 نيسان (أبريل) 1969، ورغم الاشتباه في وقوع عملية اغتيال، لم يتم إثباتها مطلقًا.

سامورا مويسيس ماشيل - موزمبيق (1986)

سامورا مويسيس ماشيل، كان أول رئيس لموزمبيق، تولى المنصب منذ استقلال البلاد في عام 1975، وتوفي في منصبه في عام 1986 عندما تحطمت طائرته الرئاسية بالقرب من الحدود بين موزمبيق وجنوب أفريقيا.

محمد ضياء الحق - باكستان (1988)

توفي الجنرال محمد ضياء الحق، الرئيس السادس لباكستان، في 17 آب (أغسطس) 1988، تحطمت طائرته من طراز C-130 Hercules بعد وقت قصير من إقلاعها من باهاوالبور، ولا يزال سبب الحادث غير واضح، وتتراوح النظريات بين عطل ميكانيكي وتخريب متعمد.

جوفينال هابياريمانا، رواندا والرئيس سيبريان نتارياميرا، بوروندي (1994)

في 6 نيسان (أبريل) 1994، توفي رئيس رواندا، جوفينال هابياريمانا، في حادث تحطم طائرة بالقرب من العاصمة كيغالي. وأدى الحادث أيضا إلى مقتل الرئيس البوروندي سيبريان نتارياميرا وعدد آخر. وقد تعرضت طائرتهم، وهي من طراز داسو فالكون 50، لقصف بصواريخ أرض جو بينما كانت تستعد للهبوط في مطار كيغالي الدولي.

ليخ كاتشينسكي، بولندا (2010)

في 10 نيسان (أبريل) 2010، كان ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا، متجهاً إلى روسيا لإحياء ذكرى مذبحة كاتين، حيث قُتل 22 ألف عسكري بولندي على يد الاتحاد السوفيتي، وانتهت هذه الرحلة بتحطم الطائرة بالقرب من سمولينسك في روسيا، مما أسفر عن مقتل الرئيس وجميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 96 شخصا، وتم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس الوزراء الروسي آنذاك فلاديمير بوتين للتحقيق في الحادث.