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إيلاف من القاهرة: اختتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، وذلك بدار الأوبرا المصرية، وكانت أبرز الجوائز من نصيب الممثل محمد ممدوح الذي فاز بجائزة أفضل ممثل، وكذلك فيلم "بنات عبد الرحمن" الذي حصل على جائزة الجمهور.

الحضور الجماهيري سمة المهرجان

أحد أهم مميزات مهرجان القاهرة السينمائي عبر تاريخه والتي تكررت بشكل سنوي مؤخراً هو الحضور والتفاعل الجماهيري، فتميزت هذه الدورة بحضور جماهيري هائل فعدد التذاكر التي بيعت تجاوز أكثر من 42 ألف تذكرة في نجاح كبير يضاف للمهرجان وذلك لعدة أسباب أهمها البرنامج الفني المميز للأفلام بقيادة الناقد الفني آندرو محسن.

فحصل المهرجان على العروض الأولى في الشرق الأوسط لأهم الأفلام العالمية والتي حققت نجاحاً كبيرا ً سواء في المهرجانات العالمية أو بشكل جماهيري على حد سواء. والميزة أنها متنوعة من جميع جنسيات العالم سواء شرق آسيا، أوربا، أو حتى أمريكا اللاتينية. وشهدت دورة هذا العام من المهرجان عرض أكثر من 100 فيلم، من 63 دولة، من بينها 27 فيلماً ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضاً لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال إفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".

إضافة لهذا التميز كان على الجانب الآخر الموازي للأفلام تميز الندوات السينمائية العديدة فكان الحضور الجماهيري سمة لهذه الندوات كندوة الفنانة نيلي، وكريم عبدالعزيز، أو ندوة المخرج داود عبدالسيد .

تونس نالت النصيب الأكبر من الجوائز

فيما يخص جوائز المهرجان فاز فيلم (الغريب) بجائزة أفضل فيلم عربي ، الفيلم الذي عرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وهو من إنتاج سوري فلسطيني ألماني.

فيما حصل فيلم "فياسكو" الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص في مسابقة أفضل فيلم عربي.

أما جائزة أحسن أداء تمثيلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، من نصيب الممثلة عفيفة بن محمود عن دورها في الفيلم التونسي أطياف.

ونال الفيلم الوثائقي المصري ( من القاهرة) بجائزة أحسن فيلم غير روائي ضمن مسابقة الآفاق أيضا فيما حصل فيلم فياسكو على جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، ضمن نفس المسابقة.

فيما نال المخرج أمير فخر الدين على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه "الغريب "، كما حصل الفيلم التونسي "قدحة "، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص.

وذهبت جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي)، لفيلم "غُدوة "، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، وهو الفيلم الذي عرض لأول مرة عالميا ضمن المهرجان، وهو من إخراج وبطولة الممثل التونسي ظافر العابدين.



فيلم ( غدوة ) للفنان التونسي ظافر عابدين فاز بجائزة الإتحاد الدولي للنقاد

وأعُلن عن فوز فيلمي "ثم حل الظلام " و فيلم " ولا حاجة يا ناجي.. اقفل " بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

كما ذهبت جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصيرة لفيلم "نقطة عمياء "، الذي شارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة

كما ذهبت جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم إلى فيلم "دفاتر مايا "، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذهبت جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، إلى فيلم "بنات عبد الرحمن الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة المصرية الكبيرة نيللي، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتكريم الممثل المصري كريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته المهنية.