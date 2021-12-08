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إيلاف من جدة: في اليوم الثاني من أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي والمقام في مدينة جدة غرب السعودية افتتح الفيلم الفلسطيني "صالون هدى" للمخرج هاني أبو أسعد مسابقة الأفلام بعرضه الأول في العالم العربي، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية، يتناول مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى.

تحية المخرج هاني أبو أسعد لمهرجان البحر الأحمر السينمائي لإختياره للفيلم الفلسطيني " صالون هدى " كأول فيلم عربي يعرض في المهرجان @RedSeaFilm pic.twitter.com/2wIYD8GWu6 — أحمد العياد (@aal3yyad) December 7, 2021

وتم تقديم أبطال الفيلم مع المخرج أمام الجمهور في صالة السينما الرئيسية في مدينة البلد مقر المهرجان، وقال هاني أبو أسعد شعور عظيم أن يكون الفيلم الفلسطيني أولى العروض العربية في أول نسخة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكانت تذاكر الفيلم نفدت بسبب الإقبال الجماهيري على هذا الفيلم وعلى فيلم "لوميير".

كما عرض ضمن قسم "روائع عربية" فيلم "بيروت هولدم " الذي يحكي قصة "زيكو" رجل في منتصف العمر له سوابق إضافة إلى إدمانه القمار، وثلاثة من أصدقاء طفولته، في أحد الأحياء الفقيرة في بيروت. هناك، يشقون طريقهم في بلد على حافة الحرب والإفلاس، والحياة اليومية تبدو كأخطر لعبة قمار.

من عروض هذا اليوم كذلك كان الفيلم البنغلاديشي "ريحانة مريم نور" الفيلم الذي يحكي عن المعلمة ريحانة الأستاذة الصارمة وتقوم بالإبلاغ عن أستاذ يعتدي على الطلاب، فتظهر التبعات العنيفة مدى سهولة أن يفلت الرجال ذوو النفوذ من الحساب. الفيلم هو ثاني أفلام المخرج عبدالله سعد وهذا العمل هو أول فيلم بنغلاديشي يعرض في مهرجان كان السينمائي، ضمن فئة "نظرة ما".

المخرج هاني أبو أسعد مع أبطال الفيلم

بداية العروض السعودية

ضمن قسم السينما السعودية الجديدة تبدأ اليوم العروض الخاصة بفيلم "قوارير" وفيلم "بلوغ" كلا الفيلمين من إخراج أكثر من مخرجة سعودية "رغيد نهدي ، نورةمولد، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي" لفيلم قوارير و "هند الفهاد، سارة مسفر، فاطمة بنوي، نورا الأمير، جواهر العامري" لفيلم بلوغ .

يتعرض الفيلمان لمواضيع منوعة تتنوع مواضيعها بين الهجر والإهمال والتحكم والإساءة والعار في مجتمع محافظ. ويعتبر هذا العرض الأول لفيلم قوارير والعرض الأول في السعودية بالنسبة لبلوغ الذي سبق أن عرض في الشهر الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي.