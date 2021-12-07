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جدة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن شراكة استراتيجة مع "مجموعة MBC" تشمل الإعلان عن أنشطة وإنجازات المهرجان، بالاضافة الى دعوة المواهب المحلية للمشاركة في ورش عمل تنظمها وتستضيفها MBC تحت عنوان "أيام المواهب".

في موازاة ذلك، تمتد هذه الشراكة لتشمل صناعة الأفلام، مع تواجد العديد من إنتاجات "استديوهات MBC" التي ستعرض في المهرجان، منها فيلمين تم تقديمهما عن فئة "السينما السعودية الجديدة" وهما: "كيان" لحكيم جمعة، و"الطريق 10" لعمر نعيم، و"ربتشر" لحمزة جمجوم مشاركاً في مسابقة مهرجان البحر الأحمر، بالاضافة الى فيلم "بُلوغ" وهو فيلم من إنتاج مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسيتم عرضه في الثامن من ديسمبر 2021، على أن يكون متوفراً للعرض على منصة "شاهد" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرة بعد المهرجان وتزامناً مع مناسبة هامة مكرسة للاحتفال بتمكين المرأة.

وفيما يتعلق بالإرشاد والتدريب، سيقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي برنامج "أيام المواهب" بتاريخ 12 ديسمبر، بالشراكة مع "مجموعة MBC" لصانعي الأفلام الناشئين والهواة وكتاب السيناريو والمنتجين في المنطقة. يتضمن البرنامج ورش عمل وكلمات رئيسية بالاضافة الى حلقات نقاش حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بصناعة الأفلام. من جانبٍ أخر، يوفر البرنامج فرص تعليمية للمواهب الواعدة للاستفادة من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة لصناعة السينما في المملكة العربية السعودية.

من جانبها، ستمنح منصة شاهد خلال المهرجان جائزة نقدية قدرها "مئة ألف دولار" لمشروع سعودي قيد التطوير أو الإنتاج ، فيما سيُعرض العمل الفائز على منصة "شاهد" في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في هذا السياق قالت جنى يماني، المدير التنفيذي لأكاديمية MBC ومديرة المواهب في "مجموعة MBC": "نتشارك في مجموعة MBC مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في رؤيتنا الواعدة لمستقبل شباب المنطقة العربية في قطاعَي الإعلام والإنتاج السينمائي، حيث يضم الجيل الجديد من الشباب العديد من المواهب وصنّاع التغيير الذين لا يسعون فقط للتأثير على المشهد الإعلامي بل يعملون بدأب على إعادة تعريف المحتوى الترفيهي وتقديمه للمنطقة بحلّة جديدة".

وأضافت:"نحن على يقين من أن شراكتنا مع المهرجان ستفتح أبواباً من شأنها تطوير مستوى المواهب وتحسين آليات الإبداع الذي يمتلكه الشباب السعودي خصوصاً والعربي عموماً." و

ختمت بالقول: "نتطلّع بأمل لما سيوفره مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لمواهبنا المحلية باعتباره أول احتفال سينمائي سعودي دولي من نوعه، فضلاً عن كونه يمثل حالة فريدة ومنصة نوعية لمواهبنا المحلية التي نلتزم بدورنا تقديم كل الدعم والعون لها لتترك بصمتها على امتداد العالم العربي والمنطقة وما ورائهما وصولاً إلى العالمية التي تليق بقدراتهم وترتقي بآمالنا وتكرّس عملهم وعملنا الدوؤب والمجتهد".

من جانبها علقت شيفاني بانديا مالهوتر المدير التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على هذه الشراكة قائلة: "يسعدنا التعاون مع "مجموعة MBC" كشريك إعلامي رسمي للمهرجان، باعتبارها المؤسسة الإعلامية الرائدة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، فنحن نعوّل على خبرة MBC الطويلة ورؤيتها المحترفة التي نسعى لتسخيرها في نجاح مهرجاننا وتألّق مواهبنا وفائدة ومتعة ضيوفنا".

وأضافت مالهوتر "هدفنا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تمكين الشباب وتزويد المواهب السعودية بمنصة ومنفذ إبداعي لرواية القصص. وبمساهمة MBC في المهرجان، تتضاعف جهودنا الهادفة إلى تعزيز تبادل الثقافات وتمكين صناعة السينما العربية ونموّها. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع "مجموعة MBC" وانتشارها الواسع في جميع أنحاء المنطقة، من المقرر أن يضع المهرجان المملكة على خارطة صناعة السينما الدولية، مع إنشاء وتقديم حدث عالمي المستوى لشعب المملكة".

