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إيلاف: أطلقت الفنانة المصرية الشابة "هنا إبراهيم يسري" أولى أغنياتها الخاصة عبر قناتها على اليوتيوب بعنوان "خليكي جامدة - بلوك"، وهي من كلمات شادي محسن ومها يسري، ألحان شادي محسن، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إخراج نضال هاني، و انتاج شركة Seen Studiosا والديچيتال بارتنر شركة IVAS.

تقول "هنا" أنها ستصدر كل فترة أغنية منفردة لأنه لم يعد أحد في العصر الرقمي يستمع لألبوم كامل مما قد يظلم اغاني على حساب اغاني أخرى، لذا قررت إصدار اغنية كل فترة يتم التركيز عليها لتأخذ حظها من الإستماع والمشاهدة.

وكلمات الأغنية فكرة والدتها مها يسري، وجائتها الفكرة لأنها اخذت فترة بعد إطلاقها "Cover بنت الجيران" كانت تبحث خلالها عن ثيمة حقيقية تحبها البنات، ومن هنا جائت الفكرة لوالدتها من نصائحها لها ومن حديث الفتيات، والدعوة لأن تصبح قوية، وأن تحب نفسها، وتحب الحياة، وهو شئ هام يجب أن تدركه الفتيات منذ صغرهم.

وفي الوقت إبتعدت الكلمات عن المباشرة وإسداء النصائح وإنما قدمت الفكرة بشكل طريف، ومها كتبت نصف الاغنية وشادي محسن أكمل نصف الأغنية الثاني. وهو تحمس لها منذ عرضتها عليه.

وبالنسبة للفيديو فهو من إخراج نضال هاني وأمين إسماعيل وهو فكرة نضال، الذي تقول أنه حقق لها ما كانت تريده من الاغنية: "أن تشبهني وتشبه الفتيات في عمري وأتمنى أن يكون هذا ما وصلكم".

ونفت أن تكون متمردة لكنها تربت أن تكون قوية وتحلم أن تكون سبب صغير لتحفيز ودعم أن تكون الفتيات قوية وتحب نفسها وحياتها والا تجعل شئ يؤثر فيها ويجعلها ضعيفة. وهي تؤمن أن الفتاة قوية جدا قدر جمالها ورقتها وفضلت أن تكون رسالتها من خلال الفن.

"هنا" لن تكتفي بالغناء فقط بل ستدخل مجال التمثيل قريباً. فهي قد إنتهت مؤخراً من تصوير مسلسل "ثمانية" مع المخرج أحمد مدحت وتأليف المستشار تركي آل الشيخ وهي سعيدة بهذه التجربة جداً. وتحضر حالياً هي عدة اغاني قادمة.

وتقول كلمات الاغنية: "خليكي جامدة لو اتخدعتي في اللي كنتي فاكرة إنه حبك، خليكي جامدة وقوي قلبك بعقلك وارفضي ضعفك، خليكي جامدة عيشي حياتك والأهم إنك تحبي نفسك، بكره كل ده هيبقى ذكرى نفتكرها نضحك يلا بلوك بلوك، قومي واعملي نيو لوك، خلي النفسية تفك، ويومين وهاتحلي في عينه وها يجي تاني ويلك، وساعتها ها تقوليله سوري بطلت أعك، هيعمل فيها متأثر، وينزل دمعتين، كل واحدة من عين، ويقولك أنا غلطان، لسه فاكر بسلامته بعد ما صاعلو يومين، مع دينا وهبة وشيرين وخمسة ستة كمان، ما هو فاكر إنك لسة يا عيني قاعدة ومستنياه، مش فاهم إنه ما يستاهلش إنك تبقي وياه، وعشان نقطع الشك، وع الموضوع نسك، يبقى يللا بلوك بلوك، قومي واعملي نيو لوك، خلي النفسية تفك".

يذكر أن "هنا" هي ابنة الفنان إبراهيم يسري وشقيقة الفنان محمد ابراهيم يسري.