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جدة: فاز فيلم "تمزُّق - Rupture" من إنتاج استوديوهات MBC" بجائزة أفضل فيلم سعودي في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي". الفيلم من بطولة سمية رضا، فايز بن جريس، والممثل الأميركي بيلي زين، إخراج حمزة جمجوم، وكتابة ألبرتو لوبيز.

وفي أول تعليقٍ لها على الفوز قالت سمية رضا: "الحمد لله الذي أكرمنا بجائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر السيمنائي الدولي. هذا كله بفضل الله ثم الدعم المستمر، التشجيع، العمل الجماعي، روح الفريق الحلوة، والجد والاجتهاد". وختمت سمية: "أشكر كل فريق "تمزُّق –Rupture " على تفانيهم وإخلاصهم لهذا الفيلم."

تدور أحداث العمل حول زوجين سعوديين يقصدان لندن للعلاج من العقم، وهناك تنقلب حياتهما رأساً على عقب عندما يجدان نفسيهما في مواجهة رعب حقيقي وحملة من الترويع والتعنيف.

تُظهر الزوجة ملك (سمية رضا) شجاعة نادرة تفاجئ بها زوجها وكل من يعرفها وذلك حين تتخذ قرار المواجهة وذلك في موازاة مواجهتها لمخاوفها الكامنة وتغلّبها على الأفكار والمشاعر السلبية التي تسيطر عليها.