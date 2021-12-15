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إيلاف: شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، حيث لفتت الأنظار بحضورها وإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء.

فقد كان حضور ياسمين محط إعجاب لعدد كبير من الموجودين الذين التقتوا الصور معها ونشروها على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة الى الصحافة العربية والعالمية التي تهافتت لإجراء مقابلات معها.

من جهة أخرى، عبرت ياسمين عن سعادتها الكبيرة بحضور المهرجان متوجهة بالشكر الى جميع القيمين على فعالياته ولا سيما رئيس لجنة المهرجان محمد التركي.

على صعيد آخر حجزت الفنانة المصرية مركزاً لها ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم.

حيث نشر الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلرtccandler" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" قائمة الشخصيات المئة الحاضرة في المسابقة، والتي جاءت ياسمين صبري ضمن تعدادها.

وبحسب ما أفاد الإعلام المصري، فإن ياسمين صبري النجمة العربية الوحيدة في القائمة حتى الآن في المسابقة التي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الـ27 ديسمبر الجاري. وتضم القائمة العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.