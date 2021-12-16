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إيلاف: خلف أسوار أحد السجون النسائية، تقبع أسرار الماضي وخباياه التي تلاحق مجموعة من السجينات، بعضهنّ ظالم والبعض الآخر مظلوم، لكن جميعهن ضحايا قسوة المجتمع والظروف التي تعرّضن لها، في الدراما العربية "عنبر 6" على "شاهد VIP"، من "أعمال شاهد الأصلية".

العمل من كتابة هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وإخراج علي العلي، وبطولة نخبة من نجمات ونجوم الدراما العربية والخليجية.

وضمن 12 حلقة مليئة بالتشويق والأكشن والجوانب الإنسانية، تدور الأحداث وراء قضبان أحد عنابر السجون حيث تقبع مجموعة من السجينات اللواتي يكشفن تباعاً عن الجرائم التي ارتكبنها والأخطاء التي وقعن فيها وقادتهن إلى السجن، بموازاة التطرّق إلى قضايا إنسانية واجتماعية أبرزها المشاكل الزوجية، والفساد الأخلاقي، وحقوق المرأة، والإتجار بالأطفال، والجريمة والعقاب، والظلم الاجتماعي، وسطوة المال، والفساد داخل وخارج السجون، وغيرها..

تُعرض الدراما العربية "عنبر 6" على "شاهد VIP" اعتباراً من الخميس 16 ديسمبر 2021.

