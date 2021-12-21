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إيلاف: وصلت مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة"،التي أطلقتها ونظّمتها "أكاديمية MBC" بالشراكة مع "الهيئة العامة للترفيه"، إلى الرياض آخر محطة لها في ختام موسمها الأول، بعد جولة استقطبَتْ أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه عبر مختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية على مدى عامٍ كامل.

وكانت محطات الرحلة الإبداعية قد امتدت عبر 9 مدن ومناطق رئيسية غطّتْ مختلف أرجاء المملكة، وتخلّلها مشاركة 3018 موهبة تقدّمت لتجارب الأداء، فاز منها 149، قبل أن يخوض هؤلاء تصفيات نهائية أسفرت عن تأهُّل 93 مشاركاً ومشاركة.

وفي محطة الرياض الختامية، تنافس المتأهّلون الـ 93 القادمون من مختلف مناطق ومدن السعودية على مدى يومين متتالين من 14 إلى 15 ديسمبر، ففاز منهم 31 مشتركاً ومشتركة، وتأهلوا بالتالي إلى مسابقة الحفل الختامي التي ستقام في 7 يناير القادم في الرياض، حيث من المزمع أن يتم الإعلان عن 11 فائزاً وفائزة سيحصد كل منهم المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة التي يمثلها ضمن مختلف فئات قطاعَي الإعلام والترفيه.

جديرٌ بالذكر أن الحفل الختامي القادم في 7 يناير سيتخلّله، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين، باقة من الفعاليات الترفيهية الحية، إلى جانب إطلاق خطة الموسم القادم من "رحلة إبداعية حول المملكة" التي يُنتظر أن تشهد إقبالاً حاشداً من قبل المواهب المشاركة إلى جانب توسيع إطار المنافسات كمّاً ونوعا ًوأداءً.