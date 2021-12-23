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إيلاف من الرياض: ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض تحيي الفنانة الإماراتية أحلام حفلاً بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، من تنظيم شركة بنش مارك.

الحفل الذي بدء التحضير له منذ أكثر من شهر سيتضمن العديد من المفاجآت، ويتوقع أن يكون من أقوى الحفلات التي ستقام في الرياض، حيث نفذت تذاكره بعد ساعة من طرحها.

وكانت أحلام قد أحيت حفلاً غنائياً يوم 3 ديسمبر الجاري بمتحف اللوفر في أبو ظبي، احتفالاً بالعام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وغردت الفنانة الإماراتية داعية جمهورها السعودي لملاقتها في حفل تدشين البومها "فدوة عيونك" قائلة: