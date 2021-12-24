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إيلاف من الرياض: ليلة غنائية حافلة بالموسيقى والطرب الأصيل أحيتها الفنانة الإماراتية أحلام حملت عنوان "فدوة لعيون أهل الرياض"، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بمرافقة أوركسترا مكونة من 100 عازف وموسيقي بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وسط جمهور قارب الـ 8 آلاف شخص.

كلمة فنانة العرب في بداية الحفل #احلام_في_موسم_الرياض pic.twitter.com/1XvbmNNaF8 — 𝗔𝗵𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲 (@AhlamMagazine) December 23, 2021

عشاق الفنانة أحلام انتظروها بالشموع الفسفورية المضيئة في أجواء ديسمبرية رائعة، لتبدأ الحفلة بأغنية “فدوة عيونك” من ألبومها الجديد من كلمات الأمير الشاعر خالد الفيصل وألحان طلال.

ليلة من وحي الطرب 🌌🎶

عشناها مع الملكة أحلام وجمهورها اللي ما يشبه أي جمهور في #بوليفارد_رياض_سيتي ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/OnEpPr6cpr — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 23, 2021

ليلة شفنا فيها أحلامنا ❤️

بصوت الملكة أحلام .. اللي ضلَّل كل الحاضرين .. بالسلطنة والطرب في #بوليفارد_رياض_سيتي 🌌🎶#موسم_الرياض pic.twitter.com/jKkyywXp3s — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 23, 2021



وبعد أن انتهت من الأغنية رحبت بالحضور وأهدت ألبومها الجديد لأهل الرياض، وتنوعت الاغاني بين الأعمال العاطفية والكلاسيكية والسريعة، مما زاد تفاعل الجماهير الحاضرة معها.

وشهدت الأمسية الكثير من اللحظات والمواقف المؤثرة خلال غنائها على المسرح بصحبة فرقة راقصة.

حيث بكت أحلام خلال تقديمها أغنية من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي بحضور عائلته في الحفل، ثم إعتلت زوجته المغنّية السعوديّة خديجة معاذ المسرح وسط حالة من التأثر وبعد أن مدحت أحلام صوت خديجة ببحته السعودية وعربه اليمانية، طالبت الجمهور بدعمها، واعلنت عن عمل سيجمع بينهما.

وصعد زوجها مبارك الهاجري إلى المسرح مع ابنهما فاهد، حيث احتضناها وقبّلاها بحرارة وعفوية، احتفاءً بنجاحها الكبير.

وتصدر وسم أحلام في موسم الرياض الـ "ترند" على تويتر حيث تداول جمهورها مقاطع من الحفل.