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إيلاف: طرحت الفنانة المغربية "سميرة سعيد" أغنية جديدة بعنوان"الوقت الحلو"، خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر أمير محروس، مخرج فني نضال هاني - TAGLINE.

يذكر أن الفنانة القديرة طرحت من قبل 4 أغنيات هي: "بحب معاك"،"متاهة"، "الساعة اتنين بالليل"، و"Mon Chéri ".

