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دبي: طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته اللبنانية الجديدة "ما بحِبّك" من الحانه وغنائه، كلمات الشاعر منير بو عساف، وتوزيع وميكس هادي شرارة.

وتقول كلماتها:

بْعُمري ما رَح إشتَقلَك .. وْلا جِن تا إرجَعلَك أصلاً ما فيي إِبعُد .. عَنَّك أنا لا إنتَ نُصّي التاني .. وَلا بعيونَك عنواني إنتَ أقرَب لَروحي .. مِنّي أنا قَد السما ما بحِبَّك .. قد البحِر ما بحِبَّك قد الهوا ما بحِبّك .. أكتر أكيد بحِــبَّك تا الدّنيي تِخلَص .. والغالي لْوَحدو يرخَص ووقت للّي الحُب بْيِنقَص .. حُبّي بيزيد بْحاوِل إنّي عَبِّرلَك وْكِل شي بْقَلبي وَصِّلَّك فَجأة كلامي كِلّو بيصير سْكوت يا أغلى عْليّي مِني بْلَحظِة غِيابَك عَنّي بِشْعُر حبيبي إنّي خَلَص رَحْ موت

وتميز فيديو كلمات أغنية "ما بحِبّك" بتصميمه الذي حمل رؤية جميلة عصرية، وتم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي على الـيوتيوب.