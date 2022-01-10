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إيلاف: حصد كل من ويل سميث، ونيكول كيدمان، جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل، وأفضل ممثلة في فيلم روائي درامي، وذلك في الحفل الذي أقيم الأحد بالولايات المتحدة.

وفاز سميث بالجائزة عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد" الذي يروي فصول مثيرة من قصة صعود الشقيقتين فينوس وسيرينا ويليامز، بطلتي التنس العالميتين، ودور والدهما ريتشارد في حكايتهما مع التنس.

أما الإسترالية نيكول كيدمان فقد فازت بالجائزة عن دورها في "Being the Ricardos" الذي يروي السيرة الذاتية للمثلة الأميركية الشهير لوسيل بال وهي خامس جائزة تحصل عليها من 17 ترشيحاً في رصيدها.