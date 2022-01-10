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إيلاف: شغلت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي مواقع التواصل الإجتماعي بمجموعة فيديوهات نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام سردت فيها حادثة منعها من مغادرة الكويت من أجل خضوعها للحجر بعكس الفنان القطري فهد الكبيسي الّذي غادر الكويت بدون الالتزام بهذه الاجراءات.

الفنانة الإماراتية، إشتكت من طريقة التعامل معها في الكويت، معبرة عن استيائها الشديد بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي بالمغادرة.

وقالت أحلام عبر حسابها في “إنستغرام”: “أوجه رسالة إلى الوالد سمو الأمير نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد مشعل الأحمد، الله يحفظهما، ليش أنا أحلام الإمارتية أنحجز وأنحجر 3 أيام؟ في حين أن الفنان فهد الكبيسي وصل في نفس اليوم وغادر ثاني يوم. الكويت دولة عدل، وأتمنى ألاقي رد”.

وكشفت تفاصيل ما حدث معها حيث قالت: “وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح، وفي المطار لم يتم إبلاغنا بالحجر، وأنا سكنت في نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح، وأنا وصلت على طائرة خاصة، وأنا واخدة كل اللقاح، وأول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل أموري تمام”.

وأضافت: “أنهيت الفرح وكنت راح أسافر والطيارة ناطرتني في المطار، جيت أطلع قالوا لي أنتي في الحجر، قلت على عيني وراسي القانون، لكن اليوم اكتشف أن فهد الكبيسي ركب طيارته وتوجه إلى بلده ووصل إلى الدوحة بينما أنا أنتظر”.

الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام باجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق “شلونك”، مشيرة إلى انه يجري الآن اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.